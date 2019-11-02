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左楠黃昏市場助選拜票 賴清德：劉世芳當選！高雄8席全上
2019-11-02 20:13:06
〔記者洪定宏／高雄報導〕雖然劉世芳2016年在左楠選區拿到10萬餘票的超高票數，但左楠依舊是藍軍大本營、綠營的艱困選區；因此，前行政院長賴清德喊出：「劉世芳當選，高雄8席全上，台南6席也要全壘打，為民進黨立委過半打下基礎。」
賴清德今天下午走訪左營及楠梓區的黃昏市場，陪同尋求連任的民進黨立委劉世芳掃街拜票，他接受媒體訪問時，仍然三緘其口，不願對「蔡賴配」是否成形，露出任何口風，僅強調他是民進黨黨員，將全力輔選，與其他職務沒有任何關係。
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劉世芳則意有所指地強調，希望賴清德跟蔡英文能一起為台灣隊加油，更希望賴清德能到左楠選區為她助選。
賴清德表示，左楠選區具指標意義，非常關鍵，如果劉世芳當選，相信高雄8席就能全上，台南6席也要全壘打，這樣就能為民進黨打下立委過半的基礎。
賴清德讚許劉世芳專業問政、質詢犀利、民意基礎扎實，尤其推動橋頭科學園區，已成為總統蔡英文重要的國家政策。