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攤商抱「女內衣褲模特兒」求簽名 賴神的反應是…

攤商請賴清德在女性內衣褲模特兒肚子簽名，他露出尷尬臉色。（記者洪定宏攝）

攤商請賴清德在女性內衣褲模特兒肚子簽名，他露出尷尬臉色。（記者洪定宏攝）

2019-11-02 19:35:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕前行政院長賴清德今天下午走訪高雄市左營區自由黃昏市場及楠梓區德民黃昏市場，為立委劉世芳拉抬聲勢。

闊別政壇5個月的賴清德人氣依舊，熱情市民紛紛找他合影、簽名，最特別的是，竟有攤商抱起穿女性內衣褲的模特兒，請賴清德簽名，賴清德來者不拒，照簽不誤！

在楠梓區德民黃昏市場擺攤賣高級專櫃內衣的吳小姐，看到賴清德出現，就拿穿女性內衣褲的模特兒，請賴清德在模特兒的肚子簽名。

賴清德原本露出尷尬的臉色，覺得簽在肚子不好意思，也不好看，改簽在左肩胛骨處。

吳小姐說，果然還是賴清德高竿，簽在左肩胛骨比較好看，她高興地說：「有院長加持，我生意會很好！」

吳小姐強調，她要永久保存這具模特兒，等將來賴清德當總統的時候，就更有價值。

賴清德改在模特兒左肩胛骨處簽名。（記者洪定宏攝）

賴清德改在模特兒左肩胛骨處簽名。（記者洪定宏攝）

吳小姐說要永久保存這具模特兒。（記者洪定宏攝）

吳小姐說要永久保存這具模特兒。（記者洪定宏攝）

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