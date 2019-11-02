民進黨在台南為何不能輸？ 賴清德這麼說

前行政院長賴清德（左3）今天為黨籍立委林俊憲（左4）站台助選，呼籲選民共同守護台南民主聖地。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-02 16:12:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕距明年大選投票僅剩2個月決勝負，民進黨在台南為何不能輸？前行政院長賴清德今（2）日為黨籍立委林俊憲輔選造勢高喊「台南扛頭旗」一定要撐住，守護民主聖地。

2016總統立委大選，蔡英文在台南得票率67.51%領先全國第一；區域立委選舉部份，第2選區黃偉哲得票率76.46%；第5選區王定宇以15萬3553票衝至全國最高得票數；台南「三冠王」也在單一選區兩票制以來的台灣選舉史上「破紀錄」。

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賴清德說，今天民進黨總統參選人蔡英文總統到台南為黨籍立委輔選，國民黨總統參選人韓國瑜也到台南造勢，可說是2020大選兩大政黨首度在台南「大車拚」，「代表我們台南人很被看得起，我們要為自己掌聲喝采」。

賴清德表示，民進黨在台南從2008年至2016年的3次總統大選得票率均是全國最高，區域立委席次也維持全壘打紀錄，延續民主聖地精神，2020大選台南打頭陣，基礎顧好，才能更穩固地讓總統蔡英文當選連任，也讓民進黨在國會立委席次過半。

賴清德表示，台灣現處危急情勢，中共主席習近平今年1月發表台灣只有一條路，就是港、澳模式的「一國兩制」，九二共識就是「一中原則」，並沒有國民黨所謂的「一中各表」空間。

他呼籲支持者，台灣拒絕成為「香港第2」、「西藏第2」，台南民主這塊招牌要擦亮，在2020這場大選選戰扮演「扛頭旗」、「打頭陣」重要角色，共同守護台灣民主自由。

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