蔡賴首度合體造勢獻給他 林俊憲：支持者樂翻了

民進黨總統參選人蔡英文（右2）、前行政院長賴清德及（右3）與蔡英文台南競總主委黃偉哲市長（左1），今天首度合體為立委參選人林俊憲（右1）站台助選。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-02 19:39:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統參選人蔡英文與前行政院長賴清德今（2）日首度「合體造勢」，獻給台南黨籍立委林俊憲；林俊憲說，不論是不是蔡賴配，兩人同場輔選，已經實踐民進黨珍貴精神就是團結，「支持者樂翻了」！

2020總統立委大選，藍綠陣營今天首度在台南「大拚場」，以台南綠營屬性，互別苗頭意味濃厚，頗具指標性意義。

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林俊憲表示，台南是賴前院長的政治起源地，參選的選區（安平、中西、南區及東區16里），又承接他以前立委部份選區，加上今天是與小英聯合競選總部的成立，能夠獲得蔡賴同場輔選，第1場從台南出發，他當然希望有最強組合，帶動民進黨大贏，「台灣要贏，台南要大贏」別具意義。

林俊憲說，蔡賴兩人一起上台，「支持者真是樂翻了」，他們以前的擔心不再有，今天看到的是團結向前進的民進黨，「不管有沒有什麼配」，蔡賴同場已經實踐民進黨向來最珍貴精神就是團結。

林俊憲說，蔡賴同框造勢，今天第1場，也不會是最後1場，相信他們日後將會有更多場合為全國黨籍立委參選人同台輔選，提振士氣共同達成民進黨「總統當選、國會立委席次過半」勝選目標。

據了解， 蔡英文台南競總規劃一連串造勢活動，今天小英總統參加林俊憲、林宜瑾兩位立委參選人競選總部成立，以及全國宗教與農業後援會授證活動外，另預計11月23日成立新營競選總部，12月14日成立台南市競選總部，蔡英文與賴清德同框站在「台灣」這一邊，屆時兩人將以何種「搭檔組合」出現，選民拭目以待。

前行政院長賴清德（左）為競選連任的林俊憲立委（右）助選拉抬士氣。（記者洪瑞琴翻攝）

南市民進黨第5選區立委參選人林俊憲表示，基層支持者看到蔡英文丶賴清德首度同台造勢，真是樂翻了！（記者洪瑞琴攝）

前行政院長賴清德（中）在支持者熱情簇擁下進場。（記者洪瑞琴攝）

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