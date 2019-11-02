限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
蔡賴首度合體造勢獻給他 林俊憲：支持者樂翻了
2019-11-02 19:39:15
〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統參選人蔡英文與前行政院長賴清德今（2）日首度「合體造勢」，獻給台南黨籍立委林俊憲；林俊憲說，不論是不是蔡賴配，兩人同場輔選，已經實踐民進黨珍貴精神就是團結，「支持者樂翻了」！
2020總統立委大選，藍綠陣營今天首度在台南「大拚場」，以台南綠營屬性，互別苗頭意味濃厚，頗具指標性意義。
請繼續往下閱讀...
林俊憲表示，台南是賴前院長的政治起源地，參選的選區（安平、中西、南區及東區16里），又承接他以前立委部份選區，加上今天是與小英聯合競選總部的成立，能夠獲得蔡賴同場輔選，第1場從台南出發，他當然希望有最強組合，帶動民進黨大贏，「台灣要贏，台南要大贏」別具意義。
林俊憲說，蔡賴兩人一起上台，「支持者真是樂翻了」，他們以前的擔心不再有，今天看到的是團結向前進的民進黨，「不管有沒有什麼配」，蔡賴同場已經實踐民進黨向來最珍貴精神就是團結。
林俊憲說，蔡賴同框造勢，今天第1場，也不會是最後1場，相信他們日後將會有更多場合為全國黨籍立委參選人同台輔選，提振士氣共同達成民進黨「總統當選、國會立委席次過半」勝選目標。
據了解， 蔡英文台南競總規劃一連串造勢活動，今天小英總統參加林俊憲、林宜瑾兩位立委參選人競選總部成立，以及全國宗教與農業後援會授證活動外，另預計11月23日成立新營競選總部，12月14日成立台南市競選總部，蔡英文與賴清德同框站在「台灣」這一邊，屆時兩人將以何種「搭檔組合」出現，選民拭目以待。