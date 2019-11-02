限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
韓國瑜中「蛋」！ 合體陳超明看板被砸
2019-11-02 18:05:23
〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨立委陳超明獲提名爭取連任，他的後龍競選總部今天下午4點多被發現遭砸雞蛋，除了競選總部前地板及窗台，陳超明與韓國瑜合照的競選看板中的韓國瑜人像遭雞蛋砸中；陳超明說，對於此種不理性的行為，感到遺憾，「不管是誰，這樣的行為就是侮辱了台灣民主！」
而獲民進黨徵召，與陳超明競爭立委的苗栗縣議員羅貴星知悉後，也呼籲警方應儘速究查責任，保護所有人人身安全，並請民眾保持冷靜理性心情，以維護良好選舉品質。
請繼續往下閱讀...
陳超明說，他從政已久，秉持著民事不可緩的態度，戮力為選民，「很受歡迎」，還是第一次遇上競選總部被丟雞蛋的情形。
陳超明的後龍競選總部尚未開幕，是工作人員於下午前往才發現遭丟雞蛋；根據現場的「蛋著點」看來，雞蛋主要是朝陳超明與韓國瑜合照的看板丟擲，其中，韓國瑜的人像身中數「蛋」，陳超明人像部分則顯得乾淨。
轄區竹南警分局表示，陳超明後龍競選總部的競選看板昨天才裝設完成，未料今天就發生被丟雞蛋情事，將調閱附近監視器畫面追查，雖尚未開幕，但今天起設立巡邏箱，加強巡邏。