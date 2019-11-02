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首頁　>　政治

韓國瑜中「蛋」！ 合體陳超明看板被砸

國民黨立委陳超明的後龍競選總部今天下午4點多被發現遭砸雞蛋，其中，陳超明與韓國瑜合照的競選看板中的韓國瑜人像被雞蛋砸中。（記者彭健禮攝）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部今天下午4點多被發現遭砸雞蛋，其中，陳超明與韓國瑜合照的競選看板中的韓國瑜人像被雞蛋砸中。（記者彭健禮攝）

2019-11-02 18:05:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨立委陳超明獲提名爭取連任，他的後龍競選總部今天下午4點多被發現遭砸雞蛋，除了競選總部前地板及窗台，陳超明與韓國瑜合照的競選看板中的韓國瑜人像遭雞蛋砸中；陳超明說，對於此種不理性的行為，感到遺憾，「不管是誰，這樣的行為就是侮辱了台灣民主！」

而獲民進黨徵召，與陳超明競爭立委的苗栗縣議員羅貴星知悉後，也呼籲警方應儘速究查責任，保護所有人人身安全，並請民眾保持冷靜理性心情，以維護良好選舉品質。

陳超明說，他從政已久，秉持著民事不可緩的態度，戮力為選民，「很受歡迎」，還是第一次遇上競選總部被丟雞蛋的情形。

陳超明的後龍競選總部尚未開幕，是工作人員於下午前往才發現遭丟雞蛋；根據現場的「蛋著點」看來，雞蛋主要是朝陳超明與韓國瑜合照的看板丟擲，其中，韓國瑜的人像身中數「蛋」，陳超明人像部分則顯得乾淨。

轄區竹南警分局表示，陳超明後龍競選總部的競選看板昨天才裝設完成，未料今天就發生被丟雞蛋情事，將調閱附近監視器畫面追查，雖尚未開幕，但今天起設立巡邏箱，加強巡邏。

國民黨立委陳超明的後龍競選總部遭砸雞蛋。（記者彭健禮攝）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部遭砸雞蛋。（記者彭健禮攝）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部遭砸雞蛋，現場蛋痕纍纍。（記者彭健禮攝）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部遭砸雞蛋，現場蛋痕纍纍。（記者彭健禮攝）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部遭砸雞蛋。（陳超明競選總部提供）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部遭砸雞蛋。（陳超明競選總部提供）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部今天下午4點多被發現遭砸雞蛋。（記者彭健禮攝）

國民黨立委陳超明的後龍競選總部今天下午4點多被發現遭砸雞蛋。（記者彭健禮攝）

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