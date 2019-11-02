新北環狀線第一階段年底通車 侯友宜獻快閃舞處女秀

侯友宜樂見環狀線即將通車，到環狀線車站大跳快閃舞。（記者翁聿煌攝）

2019-11-02 20:59:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北環狀線第一階段已於上個月25日完成初勘，預計11月中旬報請交通部履勘後，將可於年底通車，新北市長侯友宜今天下午率同陳純敬、吳明機、謝政達三位副市長和頭前國中的學生，一起在環狀線新北產業園區站前大跳快閃舞，侯友宜開心表示，眼見市民馬上就有環狀線可搭，很開心把快閃舞處女秀獻給環狀線。

捷運工程局長李政安說，新北環狀線是第一條路線全部在新北市境內的捷運路網，全長15.4公里，橫跨新店、中和、板橋、新莊4個行政區，新北環狀線同時也是新北市政府推動3環6線計畫之一，與文湖線、環狀線第二階段構成第一環，環狀線第一階段起點為新店大坪林站，終點至新北產業園區站，共有14座車站、一座機廠，自民國2011年開始動工。

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新北環狀線串聯板南線、松山新店線、中和新蘆線等多條捷運路網，通車後可以大幅縮短新北市橫向移動時間，像是從捷運大坪林站到景安站，以往需搭乘松山新店線到古亭站，轉乘中和新蘆線到景安站，一共8站搭乘時間約19分鐘，但環狀線通車後無需轉乘，只需要搭乘4站，可以節省11分鐘的搭乘時間，另外大坪林站到板橋站，可以減少搭乘3站節省8分鐘，到新北產業園區可以節省20分鐘。

像是今天舉辦快閃舞的新北產業園區站與機場捷運線站共構，未來更可方便新店、雙和與板橋地區民眾出國轉乘，新北市並已向中央爭取將新北產業園區站可預辦旅客登機報到手續及行李託運，帶給旅客更多便利。

侯友宜（中）為環狀線獻出他的快閃舞處女秀。（記者翁聿煌攝）

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