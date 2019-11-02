讚嘆「韓國瑜借廁所有魅力」 陳學聖解釋理由網友噓爆

國民黨總統參選人韓國瑜上月31日到桃園參加原住民後援會活動，國民黨立委陳學聖（圖右）也到場支持，他在致詞時提到，韓國瑜到加油站借廁所使用，認為這就是其魅力所在，此番言論掀起熱議。（資料照）

2019-11-02 20:00:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前到桃園參加原住民後援會活動，黨籍立委陳學聖也到場支持，他在致詞時表示，韓國瑜到加油站上洗手間，「這就是他的魅力所在」，此番言論讓不少網友傻眼。對此，陳學聖在節目上還原現場，並解釋為何如此說的原因。

針對上月31日助選時稱韓國瑜去加油站借廁所是「韓國瑜的魅力所在」而引發熱議，陳學聖1日在節目《新聞面對面》解釋這段話的原由，表示自己跟過很多總統候選人，他們在上廁所時，因為安全問題，往往必須在特定地點上廁所，門口都站一排護衛，外人不得入內。

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陳學聖說，當天和韓國瑜謁陵完，準備到角板山繼續跑行程，途中韓臨時想上廁所，原本想去超商借廁所，可是車隊很難回頭，或是去派出所借，但韓擔心車道太小，會阻礙車輛進出，因此最後決定去加油站借。

陳學聖接著說，決定去加油站上廁所後，韓國瑜座車直接轉進加油站，韓下車後打算直接走去廁所，沒想到卻被4個年輕人認出來，「你不是韓國瑜嗎？」韓見狀回答，「對啊，我是。」陳強調，他舉這例子是想表達，韓跟大家都一樣，也沒什麼特別的要求，所以最懂得民眾在想什麼，「就像上廁所，絕大多數的人都是去加油站。」

但相關言論遭網友狂噓，「借個廁所也能造神......無言」、「把蔣經國那套過時的軟威權造神手法生搬硬套到現在 腦殘深藍」、「上廁所也能說嘴 這立委想不到更好的案例」、「一天到晚造神，看了就倒胃」、「規劃不周，不得不去加油站上廁所也能說嘴」。

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