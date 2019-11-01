藍委稱韓借廁所有魅力 他怒轟：國民黨令人作噁秀下限

國民黨總統參選人韓國瑜31日到桃園舉辦原住民後援會，國民黨立委陳學聖（圖右）也到場支持，但在致詞時他脫口表示，韓國瑜到加油站上洗手間，這就是他的魅力所在。一席話讓網友全都傻眼了。（資料照）

2019-11-01 22:51:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨（31日）到桃園舉辦原住民後援會，黨籍立委陳學聖也到場支持，他在致詞時表示，韓國瑜到加油站上洗手間，「這就是他的魅力所在」，此話讓不少網友傻眼。對此，時代力量主席徐永明批評，國民黨真是令人作噁秀下限。

徐永明今在臉書表示，這不是韓式魅力，而是國民黨立委厚顏無恥的「造神運動」，韓國瑜請長假競選後，聲勢不佳，只能靠同溫層的鐵粉支持營造表面聲勢；他每到一個場合發表政見，就是再出包一次，最後靠國政顧問團擦屁股。現在國民黨想反守為攻，卻以「造神運動」為起手式，只會讓人作噁。

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徐永明指出，國民黨委員若只能把「韓國瑜上洗手間」當成魅力所在宣傳，其實也是小題大作，因為韓還有更多「事蹟」可以大肆宣傳，包括遲到早退、到職不滿一年就放長假、負責業務一竅不通、備詢跳針，以及滿意度最後一名的市長等。

徐永明強調，韓國瑜的存在絕不是代表「庶民」，而是羞辱每天戮力工作的一般民眾，國民黨若想「造神」救民調，只會適得其反、激怒選民！

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