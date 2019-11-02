看不下去！中研院學者：不懂的人才拿蔡英文論文做政治攻防

中研院學者，歷史語言研究所副研究員張谷銘。（取自中研院網站）

2019-11-02 15:09:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕儘管英國倫敦政經學院上個月初證實蔡英文總統的法學博士學位和認證博士論文，國圖也已經公開論文，還是不斷有質疑聲浪，中研院學者跳出來以學界角度發聲，分析蔡英文論文根本不構成自我抄襲，認為是不知道學術界做法的人，才會拿這個來大做文章，用來當作政治攻防。

國民黨立委陳學聖日前指控總統蔡英文論文涉嫌自我抄襲、違反學術倫理，並提出檢舉書。資深媒體人楊憲宏及美國紐約州律師童文薰日前也赴監察院陳情，批評蔡英文的博士論文「自我抄襲、一魚多吃」。

請繼續往下閱讀...

名嘴彭文正與旅美學者林環牆也窮追總統蔡英文論文和學位，並在英國倫敦召開國際記者會，他們質疑，蔡英文的博士論文是否滿足倫敦政經學院的博士學位資格、是否通過口試等等。

記者訪問中研院學者、歷史語言研究所副研究員張谷銘，從學界角度討論不同國家博士學位取得資格的程序、針對是否涉及自我抄襲加以分析，張谷銘表示，不知道學術界做法的人，才會拿這個來大做文章，用來當作政治攻防。

張谷銘表示，博士論文在取得學位前是否可以拿來發表，不同國家、不同學科都有不同做法，例如德國是拿到博士論文之前，論文就要先出版，而英國和美國都是沒有一定要出版的規定，博士論文寫出來以後，經過審查、通過口試，然後交給學校，取得學位。

張谷銘指出，也有些人拿到博士學位前，先將部分博士倫文發表在學術期刊，許多自然科學工程界都是這樣的做法，而美國的人文和社會科學界，研究者也會拿博士論文來修改出版專書，這在學術界也很常見，因此博士論文內容不管是拿到學位前後，出版都不會構成問題。

至於是否涉及自我抄襲的問題，張谷銘指出，每一個學者的學術研究都是一路發展而來的，後面的論文當然是建立在前面的研究基礎之上，重點在於後來發表的東西是否具有原創性，是否有新的內容，而不是不能指涉到自己以前的研究，自己引述自己以前做過的東西是很常見的，如果要說這是自我抄襲，這個概念根本不成立。

針對彭文正等人質疑蔡英文是否通過口試、有沒有符合學位取得資格，張谷銘也指出，英國的口試過程規定指導老師一定不能擔任口試委員，不僅老師不能當主席，甚至不能進入口試會場，希望讓口試結果更客觀，口委也會找跟學生研究領域相同但是沒有私交的人，目的就是要找出問題，由學生自己辯護，也可以反駁，彭等人的質疑，是直接質疑學校的公信力，而且學校已經向學界和全世界公告學位已經頒授，也代表論文著作是受學校承認的。

張谷銘表示，學術界的做法現在不斷被非學術的人拿來談論和批評，或者是作為政治攻防、甚至誤導，這是很不健康的作法，一般人對學界狀況不是很了解，甚至學術界內不同學科也有不同作法，不能以片面來討論，這些質疑甚至會誤導社會大眾的印象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法