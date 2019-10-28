陳學聖控小英論文自我抄襲 管媽：30多年前自我引用未違學倫

立委管碧玲出示兩份文件說明，總統蔡英文的博士論文是民國73年通過口試，期刊論文是在民國72年發表，並於民國73年送教師資格審定案，當時應適用民國62年訂定的「大學及獨立學院教師資格審查規程」及民國72年訂定的「專科以上學校教師資格審查補充實施要點」，前者完全未提及學術倫理規定，後者則是禁止抄襲他人，對於學者自我引用部分，均未有任何規定。（管碧玲提供）

2019-10-28 13:58:30

〔記者林曉雲／台北報導〕針對國民黨立委陳學聖今早指控總統蔡英文論文自我抄襲、涉違反學術倫理。立法院民進黨團幹事長管碧玲今天駁斥表示，蔡英文總統博士論文及期刊發表均在1983年、民國72年，她找出當年的規定，當時學倫規範是禁止抄襲他人，而當年學者把自己的研究成果見於不同刊物、自我引用是很普遍的情況，並沒有違反學術倫理的問題，用30多年後的標準去檢視30多年前的小英總統論文是不合適的，好像搭時光機在問政。

教育部長潘文忠在立院答詢時強調「程序從新、實體從舊」。管碧玲表示，實體規定應適用行為時法規或法律事實發生時之法規，陳學聖委員舉出前樹德科大助理教授升等副教授陳師案作為要求教育部調查的標準，但陳師升等論文代表作是民國103年發表，參考作是民國102年發表，並於民國103年送教師資格審定，因此陳師案應適用99年修訂的「專科以上學校教師資格審定辦法」及101年修訂的「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」，對自我抄襲未註記有所規範。

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管碧玲出示兩份文件進一步說明，但總統蔡英文的博士論文是民國73年通過口試，期刊論文是在民國72年發表，並於民國73年送教師資格審定案，當時應適用民國62年訂定的「大學及獨立學院教師資格審查規程」及民國72年訂定的「專科以上學校教師資格審查補充實施要點」，前者完全未提及學術倫理規定，後者則是禁止抄襲他人，對於學者自我引用部分，均未有任何規定。

管碧玲表示，蔡英文總統當年的學術環境是人才不足的年代，學者引用自己的研究成果，擴大學術影響力是很普遍的情況， 不管是現任的監察委員或中研院知名學者很多人當年亦如此，而學術倫理是晚近才發展出來，自我抄襲的定義也不是禁止自我引用，而是要求大幅自我引用時要有適當註記，小英沒有違反學術倫理的問題，她在政大的教職自然也沒有任何疑慮。

立委管碧玲出示兩份文件說明，總統蔡英文的博士論文是民國73年通過口試，期刊論文是在民國72年發表，並於民國73年送教師資格審定案，當時應適用民國62年訂定的「大學及獨立學院教師資格審查規程」及民國72年訂定的「專科以上學校教師資格審查補充實施要點」，前者完全未提及學術倫理規定，後者則是禁止抄襲他人，對於學者自我引用部分，均未有任何規定。（管碧玲提供）

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