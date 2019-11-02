年度憲法學術盛事來了！這次開放250名旁聽

大法官108年度學術研討會議程。（記者吳政峰攝）

2019-11-02 07:40:05

〔記者吳政峰／台北報導〕每年司法院大法官都會舉辦學術研討會，是年度的憲法學術盛事，吸引不少專業領域的法律人與學生參加，今年訂於法官學院國際會議廳舉辦，預定開放250名旁聽席，18日起民眾可透過網路報名，先搶先贏，額滿為止。

本次議題包括德國聯邦憲法法院審理流程、美國聯邦最高法院審理流程、訴訟類型、裁判憲法審查之裁判結果、宣告方式與效力、法庭之友意見書與鑑定意見書制度，均由大法官主持，學者主講。

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司法院指出，報名網頁在大法官網站，預計報名時間從11月18日9時至20日16時止，開放一般民眾250位參加，額滿即不再受理報名。並於11月25日下午4時公告網路報名結果。

司法院強調，因國際會議廳場地限制，僅開放前100位報到者於國際會議廳指定區域就座，第101位以後報到的民眾，須依工作人員指示至101演講廳或201教室二處視訊會場就座。

司法院提醒，網路報名成功的與會民眾，應於報到時間準時或提前辦理報到，逾時入場之民眾將一律安排於視訊延伸場地就座，以維持會場秩序；研討會期間提供午餐，請於報名系統註明餐飲習慣或不用餐；另為響應環保，須自備有蓋水杯。

司法院說明，本次活動不接受E-MAIL、傳真及現場報名，亦不提供停車空間；研討會論文（取得著作人同意者）於會後公告於大法官網站之「學術研討會」項下；若民眾有疑問，可電聯承辦人書記官蔡永泰，聯絡電話02-23618577分機708。

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