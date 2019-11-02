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台美友好但缺實效？美台商會會長批馬英九：錯誤且讓人憂心

美台商業協會會長韓儒伯。（資料照）

美台商業協會會長韓儒伯。（資料照）

2019-11-02 06:56:08

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九於當地時間10月31日在英國牛津大學辯論社發表演說，他回應有關「台北法案」問題時，用「友好但缺實效」（friendly but inconsequential）來形容台美關係。對此美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）駁斥馬的說法「錯誤且讓人憂心」。

韓儒伯在推特反駁馬英九的說法，他說「台灣前總統馬英九在英國稱台美關係友好但缺實效，此說法既錯誤且讓人憂心，台美關係是台灣在面對中國霸權時，有能力展現自身利益的核心」，韓儒伯進一步指出馬的說法完全不符「美國印太政策對區域民主的支持，以及台灣對美國及其他盟友的地緣重要性」。

此外韓儒伯分享了美國情報分析機構「戰略預測」（Stratfor）的文章，該文談到最近有傳聞，中國可能透過終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）威脅台灣經濟，但文章分析，兩岸經濟聯繫是中國對台戰略的重要關鍵，終止ECFA反而會削弱中國對台灣的影響力，並驅使台灣更積極地尋求美國等其他經濟夥伴。

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