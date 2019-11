台美友好但缺實效？美台商會會長批馬英九：錯誤且讓人憂心

2019-11-02 06:56:08

〔即時新聞/綜合報導〕前總統馬英九於當地時間10月31日在英國牛津大學辯論社發表演說,他回應有關「台北法案」問題時,用「友好但缺實效」(friendly but inconsequential)來形容台美關係。對此美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)駁斥馬的說法「錯誤且讓人憂心」。

韓儒伯在推特反駁馬英九的說法,他說「台灣前總統馬英九在英國稱台美關係友好但缺實效,此說法既錯誤且讓人憂心,台美關係是台灣在面對中國霸權時,有能力展現自身利益的核心」,韓儒伯進一步指出馬的說法完全不符「美國印太政策對區域民主的支持,以及台灣對美國及其他盟友的地緣重要性」。

此外韓儒伯分享了美國情報分析機構「戰略預測」(Stratfor)的文章,該文談到最近有傳聞,中國可能透過終止兩岸經濟合作架構協議(ECFA)威脅台灣經濟,但文章分析,兩岸經濟聯繫是中國對台戰略的重要關鍵,終止ECFA反而會削弱中國對台灣的影響力,並驅使台灣更積極地尋求美國等其他經濟夥伴。

Former TW President Ma’s statement today in the UK that, “the Taiwan-U.S. relationship is friendly but inconsequential” is both wrong and deeply disturbing. The relationship is central to TW’s ability to represent its interests in the face of PRC hegemony https://t.co/KYk9I4O6QC