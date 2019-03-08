台向美提新戰機採購需求 美台商會：台灣有合法權利

2019-03-08 10:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部證實我國已向美國提出新型戰機採購需求，雖各界研判，我國可能向美國採購F-16戰機升級版「F-16V」，但國防部卻未證實將採購的確切機型和數量。不過，美台商會昨深夜發布一份聲明，並引述該會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）的論述指出，台灣有合法權利購買新機，並維持能確保制空權、現代化、性能佳的空軍。

雖國防部未證實我國採購的新機種，但韓儒伯認為，如我國採購F-16V戰機，有助於補足當前急迫的戰機間隙，並提高台灣保衛空域能力，同時也代表台灣提升對自我防衛與安全的承諾。而此次的採購符合「台灣關係法」美方向我方提出自衛武裝的要求，期盼雙方能儘速達成協議並讓採購案有即時進展。

美台商會也表示，F-16V戰機性能可滿足台灣空軍作戰能力，且維修、飛行員培訓等基礎設施，也能迅速整合台灣現有武力，並具有成本效益。

另外，我國正進行既有F-16戰機升級為F-16V的計畫「鳳展專案」，美台商會指出，該升級計畫自2016年起實施至今，具備先進主動相位陣列雷達（AESA），而新購、改裝計畫也能使我國有足額現代化戰機，因應中國推動軍事現代化之際，不斷變化的威脅。

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