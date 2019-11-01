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曾撂話「選上就剁頭」！黑韓女星倒戈變韓粉

資深藝人恬娃（見圖）日前為了力挺鴻海集團創辦人郭台銘競選總統，放話要拍裸身寫真支持。（資料照）

資深藝人恬娃（見圖）日前為了力挺鴻海集團創辦人郭台銘競選總統，放話要拍裸身寫真支持。（資料照）

2019-11-01 23:34:21

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘宣布放棄2020大選之後，郭董鐵粉、資深女星恬娃數次向高雄市長韓國瑜喊話「主動退出總統大選」，甚至上節目發毒誓，若韓當選總統，「頭剁下來讓你當椅子坐」。但恬娃近日接受媒體專訪，改口支持韓國瑜，還說當初的誓言是「一時興起開玩笑亂說」，不算數。

67歲藝人恬娃（范月娟）多次表態支持郭台銘選總統，甚至願意全裸拍寫真、裸身造勢相挺。不料，郭董在國民黨初選落馬，恬娃連哭數日，甚至崩潰到服藥才穩定下來，日前更上政論節目表明拒投韓國瑜的意志，揚言如果韓選上，「頭剁下來讓你當椅子坐」。

但據中時電子報昨（31）日的專訪，恬娃穿著「挺韓背心」現身，稱郭粉們「眼淚都已哭乾」，身為國民黨資深黨員，調適好心情之後，「我下定決心挺韓，希望他能高票當選」。

至於剁頭毒誓，恬娃表示，「那是一時興起開玩笑亂說，頭剁下來當椅子坐那段不算啦」，並宣稱許多韓粉、郭粉拱她出面當韓國瑜的副手，開玩笑道：「韓會有副手出來啦！所以我算是暫代」。

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