韓國瑜談長照財源：民眾出一個便當 雇主出一顆滷蛋

國民黨總統參選人韓國瑜認為長照問題迫在眉睫。（記者周敏鴻攝）

2019-11-01 17:52:39

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午出席桃園市「醫療長照界挺韓暨KMT立委後援會」時，批評目前的長照政策財源不穩定，他提出「民眾出一個便當、政府出一個便當、雇主出一顆滷蛋」構想，每年就有800億元可作為長照政策的穩定財源，照顧更多有需要的民眾。

韓國瑜由國政顧問團成員陳宜民陪同，出席桃園市中壢區天晟醫院出席醫療長照界挺韓暨KMT立委後援會活動，他說，5年多之後的2025年，台灣將正式進入超高齡老年化社會，屆時65歲以上民眾將超過全體人口的1/4。

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「長照問題已迫在眉睫」，韓國瑜說，因長輩身體不適，有工作能力的民眾，須離開職場返家照顧長輩，估計約有5萬人，他們本該是國家經濟發展的生力軍，卻必須離開職場，更顯得長照問題絕對不容忽視。

韓國瑜說，目前的長照政策財源是菸捐、遺產稅，並不穩定。他認為全民健保已有多年經驗，可比照相同模式，由民眾自己出一個便當90元、政府出一個便當、雇主加一個滷蛋30元的「三合一」財源，每年就約有800億元收入，或許仍不夠，但已能有穩定收入。

韓國瑜補充，後續不足的財源，政府可以再研究，但民眾花費不多，支付體系又完善，甚至民眾遇到職災，也能立刻得到長照福利的照顧。

「政府投入長照後，一定能衍生出很多長照產業」，韓國瑜認為，台灣的商人如此聰明，一定能根據需求、研發產品、導入市場，發展出長照產業鏈，他進入中央政府將會帶著長照產業衝刺，除了照顧更多有需要的民眾，也能發展完善的長照產業，甚至像美國鳳凰城的長照安養院一樣，連外國人都願意付費前來享受長照服務。

國民黨總統參選人韓國瑜（右二）受到天晟醫院人員與支持者的熱烈歡迎。（記者周敏鴻攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（前排中）與醫療長照界的支持者開心合影。（記者周敏鴻攝）

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