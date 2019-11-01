談韓國瑜科技政策 張善政舉例監視系統智慧化

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的國政顧問團總召、前行政院長張善政（右）今天提出韓國瑜的科技政策。（記者簡惠茹攝）

2019-11-01 17:35:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的國政顧問團總召、前行政院長張善政今天提出韓國瑜的科技政策，他指出，5Ｇ行動佈建和特色應用都有重要比例，而目前人工智慧跨領域應用強調的還不夠，未來要推動的更積極，舉例來說CCTV閉路電視監視系統智慧化就可以探討。

韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政今天下午出席2019 IT*M台大資管高峰論壇，主題為5G行動大未來，張善政在會前接受訪問時，針對韓國瑜的科技相關政策加以說明。

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張善政表示，5Ｇ行動佈建和特色應用都在我們科技數位規劃裡面佔有重要比例，今年要釋照了，明年才會開始佈建，但是一開始佈建偏鄉可能不是最優先，可是偏鄉也要早點開發，而偏鄉需要政府透過鼓勵方式。

張善政指出，人工智慧在台灣的機會在末端不是在雲端，也是台灣半導體的機會，很多智慧邏輯可以做成晶片放在末端，這是我們著重方向，這跟藍綠沒有關係，現在這樣講將來我們也是這樣講。

張善政表示，但是人工智慧要更強調跨領域應用，現在強調的不夠，我們政策規劃中人工智慧跨領域應用會比現在推動得更積極，舉例來說，到處都有CCTV，可不可能智慧化，都可以去探討的。記者詢問CCTV智慧化的話，隱私問題是否還要加以探討？張善政指出，現在的個資法和相關法規都要重看一遍，個資法還能不能繼續用，都還要檢討。

張善政在會中也針對5G佈建加以提出看法，他表示，5G要想到新的應用，支撐商業模式，不一定只是講賺錢，公益性應用則要政府下來做，為了達到公益性應用普及，基地台要政策性引導，尤其偏鄉一定要考慮「共站」方式，讓偏鄉可以更快有5G訊號，而就節能觀點來說，共站對於能源應用也可以加以評估。

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