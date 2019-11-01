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蔡賴明台南同框 韓國瑜這樣回應
2019-11-01 17:19:39
〔記者許倬勛／桃園報導〕總統大選藍綠明天在台南短兵相接，雙方大咖齊聚，蔡英文總統與前行政院長賴清德初選後首度同框，藍營也不甘示弱，推出「韓洪」連線。對於「蔡賴」合體，國民黨總統參選人韓國瑜說，完全尊重，但他深信台南人會睜亮眼睛，不再被意識形態綁架。
韓國瑜的桃園傾聽之旅來到尾聲，今天下午到平鎮三崇宮與鄉親面對面，祈求大選順利、國泰民安，所到之處受到大批韓粉包圍，現場國旗旗海飛揚。
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媒體問及，賴清德對韓國瑜的評價從「奇才變奇怪」，韓國瑜不以為意，還調侃賴清德經歷初選、受盡委屈，怎麼會選在此時說些酸言酸語，「希望他已從傷痛走出來」。
明天蔡賴同框，若真有望成局，在大選前有如服下定心丸，而藍營同天也有造勢活動，韓國瑜將為洪秀柱站台，拚場意味濃厚；對於蔡賴同框，韓國瑜說，完全尊重，話鋒一轉又批綠營，台南鄉親已給民進黨26年的時間，卻不見絲毫政績，迄今仍有人向他反映水患，相信台南民眾會睜開眼睛，不再被意識型態綁架。
至於近日高雄市議會爆發流血衝突，韓國瑜說，市議會審查預算相當重要，每分錢、每筆經費都攸關市府明年建設，希望所有議員能理解民眾的期盼，呼籲理性問政、理性監督。