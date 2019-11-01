限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
韓國瑜桃園造勢提前交管 民眾抱怨聲不斷
2019-11-01 11:58:56
〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天將在桃園區經國重劃區舉辦「幸福相見‧桃園起飛」造勢活動，桃園警方為此規劃交通管制措施，下午2點起，幸福路、水岸街、水岸三街、水岸二街、經國二路等路段將禁止車輛進入，引來罵聲不斷。
「幸福相見‧桃園起飛」造勢活動將從下午3點起開始，韓國瑜預計晚間7點半進場演說，並授戰旗給擔任「桃園總統與立委聯合競選總部主委」的桃園市議會議長邱奕勝與國民黨提名的立委參選人萬美玲等人。
請繼續往下閱讀...
桃園警分局規劃下午2點起到晚間10點，管制幸福路（經國路到水岸街間）、水岸街、水岸二街（經國路到水岸三街間）、經國二路、幸福路環繞範圍等，僅開放住戶與活動作業或特定許可的車輛進出，其餘車輛不得進入。
警方另規劃民眾汽車停放區為有恆街（經國一路到水岸街的靠水汴二路單側）、經國二路（水岸七街到水岸三街間的兩側）、水岸街（靠南崁溪單側）、水岸二街（水岸七街到水岸三街間兩側）、水岸三街（水岸街到經國二路間兩側）、水岸五街（水岸街到經國二路間的兩側）、水岸七街（水岸街到水岸二街間的兩側）。機車可停放在經國一路（有恆路到幸福路間的兩側）。