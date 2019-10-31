為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

講不聽？剛警告韓粉出征一定吉 「萬老師」就無奈慘遭攻擊

飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴才剛警告如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財。沒想到話說在前頭，卻還是慘遭謾罵，讓她好無奈。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴才剛警告如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財。沒想到話說在前頭，卻還是慘遭謾罵，讓她好無奈。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

2019-11-01 00:26:11

〔即時新聞／綜合報導〕飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴在臉書上一席話重批國民黨總統參選人韓國瑜日前的「白胖說」，也警告如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財。沒想到話說在前頭，卻還是慘遭謾罵，讓她好無奈。

郭昱晴日前在臉書上反擊韓國瑜的「白胖說」，她說，從自己的兒子懂事以來就教「不管是高矮胖瘦美醜，不能取笑他人外表」，強調這種主觀、有立場的批判「非常無理」、「欠缺教養」，她傻眼表示，連7歲的兒子都知道的道理，一個有社會責任的公眾人物公然講出這種話，「意有所指的指摘侮辱他人人格」，實在讓人傻眼。她更怒批韓國瑜「不要不停秀下限」。

講完一番鏗鏘有力的言論後，她也在臉書社團「公民割草行動」中警告，如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財，並將這些錢捐做公益。

沒想到警告說在前頭，卻還是有韓粉講不聽，分別以留言、私訊的方式出征她臉書，有韓粉在她臉書直播底下留言，「你不知道是哪個黨在撕裂台灣嗎？妳有記憶嗎？」、「你想投這坨爛菜嗎？醒醒吧！」、「戲演的爛，人也美不到哪裡，言語也粗魯，這種人也敢在戲劇圈混？不懂政治就別在那亂吼亂叫」，甚至有網友直接以侮辱性言語私訊攻擊，「你知道你再說些什麼，你到底懂不懂中文，媽x的x女人，就是個渣」，相當囂張。

郭昱晴對此相當無奈，在臉書社團「公民割草行動」中說，「FB陸續被出征中，告訴自己挺住」，有許多網友選擇力挺，紛紛留言說，「一個一個截下來，準備發大財囉」、「加油！很難得看到有人勇於表態！」、「演的比真的還像老師，真的好欣賞你，也超喜歡你的袖珍屋作品！」、「支持萬老師！以前就有看麻辣鮮師了！真的老師就應該是這樣！」。

有韓粉講不聽，分別以留言、私訊的方式出征她臉書。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

有韓粉講不聽，分別以留言、私訊的方式出征她臉書。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

甚至有網友直接以侮辱性言語私訊攻擊「你知道你再說些什麼，你到底懂不懂中文，媽x的x女人，就是個渣」，相當囂張。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

甚至有網友直接以侮辱性言語私訊攻擊「你知道你再說些什麼，你到底懂不懂中文，媽x的x女人，就是個渣」，相當囂張。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「萬老師」一席話釘爆韓國瑜！ 警告韓粉出征「一定吉」
2019-10-31 00:03

「萬老師」一席話釘爆韓國瑜！ 警告韓粉出征「一定吉」
深藍媽嘆「韓不夠格當總統」 兒子一席話讓她改投小英
2019-10-31 23:29

深藍媽嘆「韓不夠格當總統」 兒子一席話讓她改投小英
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
韓導讓中風韓粉腦血管暢通？醫師：血管爆掉較常見
2019-10-31 18:53

韓導讓中風韓粉腦血管暢通？醫師：血管爆掉較常見
韓粉自掏腰包開發挺韓APP？ 資訊專家揭背後「隱憂」
2019-10-28 23:10

韓粉自掏腰包開發挺韓APP？ 資訊專家揭背後「隱憂」
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率
自爆這幾天不好過！被問是否追究韓粉 謝祖武說話了
2019-10-27 17:40

自爆這幾天不好過！被問是否追究韓粉 謝祖武說話了

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播