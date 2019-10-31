講不聽？剛警告韓粉出征一定吉 「萬老師」就無奈慘遭攻擊

飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴才剛警告如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財。沒想到話說在前頭，卻還是慘遭謾罵，讓她好無奈。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

2019-11-01 00:26:11

〔即時新聞／綜合報導〕飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」一角的郭昱晴在臉書上一席話重批國民黨總統參選人韓國瑜日前的「白胖說」，也警告如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財。沒想到話說在前頭，卻還是慘遭謾罵，讓她好無奈。

郭昱晴日前在臉書上反擊韓國瑜的「白胖說」，她說，從自己的兒子懂事以來就教「不管是高矮胖瘦美醜，不能取笑他人外表」，強調這種主觀、有立場的批判「非常無理」、「欠缺教養」，她傻眼表示，連7歲的兒子都知道的道理，一個有社會責任的公眾人物公然講出這種話，「意有所指的指摘侮辱他人人格」，實在讓人傻眼。她更怒批韓國瑜「不要不停秀下限」。

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講完一番鏗鏘有力的言論後，她也在臉書社團「公民割草行動」中警告，如果真的被不理性的韓粉出征，就會「一一吉下去」準備發大財，並將這些錢捐做公益。

沒想到警告說在前頭，卻還是有韓粉講不聽，分別以留言、私訊的方式出征她臉書，有韓粉在她臉書直播底下留言，「你不知道是哪個黨在撕裂台灣嗎？妳有記憶嗎？」、「你想投這坨爛菜嗎？醒醒吧！」、「戲演的爛，人也美不到哪裡，言語也粗魯，這種人也敢在戲劇圈混？不懂政治就別在那亂吼亂叫」，甚至有網友直接以侮辱性言語私訊攻擊，「你知道你再說些什麼，你到底懂不懂中文，媽x的x女人，就是個渣」，相當囂張。

郭昱晴對此相當無奈，在臉書社團「公民割草行動」中說，「FB陸續被出征中，告訴自己挺住」，有許多網友選擇力挺，紛紛留言說，「一個一個截下來，準備發大財囉」、「加油！很難得看到有人勇於表態！」、「演的比真的還像老師，真的好欣賞你，也超喜歡你的袖珍屋作品！」、「支持萬老師！以前就有看麻辣鮮師了！真的老師就應該是這樣！」。

有韓粉講不聽，分別以留言、私訊的方式出征她臉書。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

甚至有網友直接以侮辱性言語私訊攻擊「你知道你再說些什麼，你到底懂不懂中文，媽x的x女人，就是個渣」，相當囂張。（圖片擷取自郭昱晴臉書）

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