不滿台灣購買66架F-16V 中國爆氣：以武拒統死路一條

2019-10-31 22:35:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部今（31）日舉辦每月例行記者會，發言人吳謙痛批美國總統彭斯（Michael Pence）對中方進行無端指責與誣衊，吳也提到台灣立法院通過「新式戰機採購特別條例」，向美購買66架F-16V以武拒統，都是死路一條。

吳謙表示，中國對於南海局勢大量卓越貢獻，但美方確在該地區興風作浪，頻繁炫耀武力、推動南海軍事化，以此顯見美方不願見到南海風平浪靜，還一再批評中方的「一帶一路」政策，中方要對此強調，「這是一個經濟合作倡議，並沒有地緣戰略和軍事意圖」。

吳謙指出，美國與中國保持溝通、接觸，不僅符合兩國的利益，也是國際社會的共同期待，世界是個地球村，各國是個命運共同體，這是不可阻擋的時代潮流，也是人類社會發展進步的大勢。「正如孫中山先生所講到的，世界潮流，浩浩蕩盪，順之則昌，逆之則亡」。

台灣採購66架F-16V 吳謙：反對

吳謙提及台灣向美方採購66架F-16V，他認為，台灣是中國領土不可分割的一部分。九二共識是台海和平穩定的保障，要求台灣政府看清事實，放棄台獨立場與對抗中國的思維，停止發表不負責任的言論，多做有利於兩岸關係改善和發展的事。

吳謙強調，對話勝於對抗，合作才能和諧，中國堅決反對任何國家對台灣出售武器，他也恫嚇，台灣用任何形式的以武拒統，下場都是死路一條。

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