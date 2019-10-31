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黨員脫黨參選立委 卓榮泰：11/18日後會「黨紀嚴明」

民進黨主席卓榮泰（中）說，在11月18日登記日以後，就是「黨紀嚴明」的時候，一定會做出對所有黨員同志及社會負責的態度。（記者林欣漢攝）

民進黨主席卓榮泰（中）說，在11月18日登記日以後，就是「黨紀嚴明」的時候，一定會做出對所有黨員同志及社會負責的態度。（記者林欣漢攝）

2019-10-31 19:28:03

〔記者林欣漢／基隆報導〕民進黨主席卓榮泰今晚到基隆參加萬聖節踩街遊行活動，媒體詢問，民進黨創黨元老陳志成將代表台灣維新黨參選基隆立委，卓榮泰說，在正式登記前，中央、地方會共同努力，把所有朋友一起請回來，但在11月18日登記日以後，就是「黨紀嚴明」的時候，一定會做出對所有黨員同志及社會負責的態度。

由前台南縣長蘇煥智擔任召集人的台灣維新黨，29日推出6屆基隆市前議員陳志成，挑戰民進黨現任立委蔡適應。陳志成是民進黨組黨發起人之一，去年底地方選舉落敗後，陳志成認為是提名作業不當，害他成為落選頭，選後卻不見有人負責，既然差一點點當選，他決定要出來競選立委。

卓榮泰說，蔡適應是優秀的立委，問政的表現足堪大任，民進黨在基隆唯一徵召提名蔡適應競選連任，希望基隆的支持者都能支持蔡適應，所有黨員同志，無論是資深或新進，都是大家庭的成員，珍惜每一個人，也希望跟所有黨公職溝通努力，希望大家合力來支持蔡適應。

卓榮泰說，現階段中央、地方會共同努力，把所有朋友一起請回來，通力合作打這場艱辛的選戰，在11月18日正式登記以後，不希望看到有任何地方產生危機，如果有，就是「黨紀嚴明」的時候，在黨紀的要求及規定下，一定會做出對所有黨員同志及社會負責的態度。

民進黨主席卓榮泰（右）、立委蔡適應（左）一起發萬聖節糖果給小朋友。（記者林欣漢攝）

民進黨主席卓榮泰（右）、立委蔡適應（左）一起發萬聖節糖果給小朋友。（記者林欣漢攝）

民進黨主席卓榮泰（右）扮成鄧不利多發萬聖節糖果給小朋友。（記者林欣漢攝）

民進黨主席卓榮泰（右）扮成鄧不利多發萬聖節糖果給小朋友。（記者林欣漢攝）

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