不分區名單 卓榮泰：考慮黨的形象與社會認同

民進黨主席卓榮泰。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2019-10-30 09:28:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨不分區提名茶壺風暴還未落幕，民進黨主席卓榮泰今接受廣播節目訪問表示，黨內不分區立委提名委員會會為黨好好把關，找一份社會接受的名單。

至於民進黨立委蘇震清是否可能進入不分區名單？卓榮泰說，目前提名委員會還沒就個人做討論，會先考慮到整個黨的形象和社會認同，有黨內機制在進行。

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主持人詢問，總統蔡英文是否曾指示放入特定人選進不分區名單？卓榮泰強調「沒有」，並表示與蔡總統溝通順利。

對於蘇震清曾稱卓榮泰承諾他進不分區名單，卓榮泰說，當初在行政、立法兩院院長對區域立委選區重劃做定案時，對於屏東少掉一席區域立委席次未來如何處理，有這樣的默契。他們按照這個默契，也解決地方上參選的爆炸，「但一定要顧慮的社會接受程度和黨的形象」。

卓榮泰指出，蘇震清捲入的誠美材掏空案，民進黨廉政會已有討論，目前尚難成案調查。蘇震清是否放不分區立委名單，就讓不分區提名委員會討論，提名委員會會非常謹慎。

卓榮泰說，提名委員會的討論，會參考廉政會的決定。當提名委員會討論時，外界也不要當作是當派系來討論，所有的委員都會為黨好好把關，找一份社會接受的名單。他不敢說這次不分區名單會像2016年有這麼多社會力進來，因為空間有限。

至於立法院長蘇嘉全是否可能再排入不分區名單中？卓榮泰說「目前沒有誰不可能」，雖然蘇嘉全說過他不要再列不分區，但這件事不能只是幾個人談。蘇嘉全繼續留在立法院，也是理所當然，也是一個政局穩定。

被問到外傳不分區名單可能列入前行政院長游錫堃，作為下屆立法院長人選，卓榮泰說，未來立法院長人選，可能在不分區立委名單內做考量，但現在沒有說誰一定是立法院長儲備人選，還沒到這個程度。

對於蘇嘉全妻子洪恆珠以無黨籍身分參選屏東縣第一選區立委，與爭取連任的民進黨立委鍾佳濱競爭，也引發黨內紛爭，卓榮泰說，洪在競選總部成立時曾說「蘇震清選、她就不選」，等於是有條件的不參選，這就等於有空間，因此，可能還能與洪談談其他方式來做協調。

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