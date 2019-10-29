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陳志成將代表台灣維新黨參選基隆立委 民進黨：盼以大局為重

民進黨創黨元老、前基隆市議員陳志成，將代表台灣維新黨參選基隆區域立委，挑戰競選連任的民進黨立委蔡適應。（翻攝陳志成臉書）

民進黨創黨元老、前基隆市議員陳志成，將代表台灣維新黨參選基隆區域立委，挑戰競選連任的民進黨立委蔡適應。（翻攝陳志成臉書）

2019-10-29 22:54:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕民進黨創黨元老、前基隆市議員陳志成，將代表台灣維新黨參選明年基隆區域立委，挑戰競選連任的民進黨立委蔡適應，民進黨基隆市黨部表示，陳志成目前還是民進黨黨員，這段時間仍會和陳志成持續努力溝通，期待他能與大家再一起打拚，至於違紀參選的問題，黨部認為陳志成還未正式登記前，都不應妄加揣測。

由前台南縣長蘇煥智擔任召集人的台灣維新黨，今天舉行2020年首波立委參選人公佈記者會，推出六屆前議員陳志成，挑戰民進黨現任立委蔡適應。

陳志成東吳大學法律系、海洋大學海法所碩士班畢業，擔任過6屆議員，也是民進黨組黨發起人之一，曾任民進黨第二、第九屆全國黨代表。

去年底地方選舉落敗後，陳志成認為是提名作業不當，害他成為落選頭，選後卻不見有人負責，既然差一點點當選，他決定要出來競選立委。

身兼蔡適應競選總幹事、民進黨市議會黨團總召蘇仁和表示，這段期間他們一直與陳志成溝通，期待他能夠與大家再一起打拚，民進黨從黨外拚到組黨、從在野拚到執政，這一路走來的感情與傳承是民進黨能走到今天的基礎，目前中國對台灣的打壓到達高峰，抗中保台陣線更要團結不被分化，希望陳志成和過去一樣，從大局思考，做出對台灣最有利的決定。

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