總統贏但國會沒過半 卓榮泰：會辭黨主席

民進黨主席卓榮泰表示，民進黨目標國會過半，在不分區立委席次，他設定目標是15、16席。（資料照）

2019-10-30 09:38:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對2020大選，民進黨主席卓榮泰今接受廣播節目訪穩表示，民進黨目標國會過半，在不分區立委席次，他設定目標是15、16席。他也說，若選不好他一定會辭職，「總統贏」沒有任何打折扣的空間，總統贏但民進黨國會沒過半，他會辭去黨主席。

卓榮泰說，「總統贏」沒有任何打折扣、討價還價空間；若國會不過半，未來政局會不穩定。他自己和整個黨努力後若國會仍不過半，是他對不起全國人民，也對不起當選的立委，這些立委會遭到很多阻撓、總統施政也困難。

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卓榮泰說，民進黨的不分區立委安全名單，以國會過半來說是要拿下18席不分區立委，但大家認為有困難，「至少我設定的目標是15、16席，是我設定目標」。

針對傳出國民黨主席吳敦義將列入國民黨不分區立委名單中，是否對民進黨有幫助，卓榮泰表示「會」，因會引起大家的憤怒情緒。

有關台北市長柯文哲帶領的台灣民眾黨，以海選方式產生部分不分區立委名單，卓榮泰諷刺，從柯文哲過去行為模式，「他想做的事情，知道怎麼做的事情就不海選，不知道怎麼做的事情他就海選。」

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