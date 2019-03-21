民進黨基隆立委選舉不初選採徵召 陳志成揚言選到底

2019-03-21 12:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕2020立委選舉投票日距今不到一年，民進黨基隆市黨部今天對外發布，因為2016立委選舉，民進黨立委候選人蔡適應得票數78707票，得票率為41.45%，未達42.5%；按民進黨黨章公職人員選舉辦法第11條之規定，基隆市屬於艱困選區，將直接由黨中央徵召適當人選，不辦理初選登記。

有意登記參與民進黨立委黨內初選的民進黨前基隆市議員陳志成，對此大為不滿，陳志成表示，如果民進黨中央真的決定不辦理基隆市區域立委黨內初選，要直接徵召現任立委蔡適應，他一定會「參選到底」。

2016基隆立委選舉，基隆市共有4人參選立委，分別是民進黨蔡適應（78707票）、國民黨郝龍斌（68632票）、親民黨劉文雄（23485票）、民國黨楊石城（19045票）；蔡適應得票率41.45%、郝龍斌得票率36.15%、劉文雄得票率12.37%、楊石城得票率10.03%。

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