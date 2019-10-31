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澎湖藍軍分裂？ 深藍族群連署拱林炳坤再戰立委

無黨團結聯盟主席林炳坤雖然宣布退出政壇，但支持者仍發動連署力挺再戰立委。（記者劉禹慶攝）

無黨團結聯盟主席林炳坤雖然宣布退出政壇，但支持者仍發動連署力挺再戰立委。（記者劉禹慶攝）

2019-10-31 19:20:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖立委選情，原本在前立委林炳坤宣布推出政壇之後，趨向於藍綠對決單純局面，但新近深藍族群在LINE群組連署，支持林炳坤出面爭霸，又為立委選情投下震撼彈，相較於藍營分裂危機，綠營楊曜選情也受中央執政包袱拖累。

深耕澎湖28年的無黨團結聯盟主席林炳坤，擔任5屆16年立委，尋求6連霸之路，被現任立委楊曜阻斷，原本各界預期林炳坤在下屆立委會復出再戰，但受到國民黨內部民調、破產官司訴訟等不利因素影響，他遲遲未表態，直至新近連續在澎湖本島舉行3場感恩餐會，才以身體健康因素，正式宣布退出政壇。

國民黨黨部主委質疑：對手奧步

雖然林炳坤已公開表態，但以軍公教為主的深藍族群，對於藍營立委候選人歐中慨曾經退黨之舉，抱持者黨性不堅的疑慮，加上希望年改政策能翻盤，因此希望推出強棒人選，搶下澎湖唯一一席立委，因此在LINE群組中散發「建請林炳坤先生參選立法委員連署」的公開信。對此，新任國民黨澎湖縣黨部主委許國政說，已深入調查連署書發起動機，懷疑是對方陣營的選舉奧步。

相較於藍營可能分裂的危機，尋求3連任的民進黨籍立委楊曜選情也相當緊繃，受到身為中央執政包袱影響，尤其是年金改革對於以軍公教為主的澎湖人口結構而言，衝擊更大，加上同婚等爭議性政策，民調顯示，楊曜僅小幅領先對手歐中慨，並無外傳躺著選就能選上的優勢，楊曜除了繼續以政績爭取選民支持，也呼籲支持者團結拉票。

澎湖軍公教及深藍族群，在LINE群組散發連署書。（記者劉禹慶翻攝）

澎湖軍公教及深藍族群，在LINE群組散發連署書。（記者劉禹慶翻攝）

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