被宣告破產 林炳坤怒斥：有心人刻意操作 抗告到底

2019-08-23 23:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕無黨團結聯盟主席林炳坤業經澎湖地方法院裁定宣告破產，消息傳出，澎湖各界議論紛紛，原本外界認為林可能再度出馬角逐澎湖區域立委席次，時間點實在過於巧合；林炳坤痛斥為有心人刻意操作，將抗告到底。

根據了解，此案是鴻光管理公司向澎湖地方法院聲請，債權是由大眾銀行在101年底讓與新生資產管理公司，107年再度讓與鴻光管理公司，因金額高達1億3000餘萬元，但林炳坤名下資產24筆土地約4000萬元，還有其他負債逾3億元，主張聲請破產，將資產拍賣償還，澎湖地方法院審理後宣告林炳坤破產。

坊間盛傳，立委選舉國民黨可能在澎湖選前換將，改由泛藍系統出身的林炳坤出馬，他也遲遲未鬆口是否參選，只說等農曆七月後就會有明確答案，卻在敏感時刻傳出被宣告破產，也讓外界有諸多聯想，尤其是宣告破產者3年不得復權，似乎是斬斷林炳坤未來的政治路。

林炳坤生氣地說，這是25年前的舊案，由他與其他11名友人投資參與的土地開發案，包括前縣議員陳進兩、前澎湖縣政府建設處長葉國欽等人都是成員之一，但唯獨對他提告，時機又刻意選在大選前，就是有心人刻意操作，將抗告到底。

首次表態：絕不參選立委

林炳坤也首次表態絕不參選下屆立委，因為也已裝了7支支架，也已72歲高齡，擔任醫師的女婿極力反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法