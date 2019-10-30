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「連署呂秀蓮、票投韓國瑜」李佳芬新北輔選竟出現「呂秀蓮連署處」

李佳芬新北輔選竟出現呂秀蓮競選連署處。（記者周湘芸攝）

李佳芬新北輔選竟出現呂秀蓮競選連署處。（記者周湘芸攝）

2019-10-30 17:22:53

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今到新北市輔選黨內立委提名人，第4站安排至五股區賀聖宮替該區候選人黃桂蘭站台，沒想到現場竟有民眾設置「支持呂秀蓮競選2020總統連署處」，更喊出「連署呂秀蓮、票投韓國瑜、拉下蔡英文」。

李佳芬今至賀聖宮輔選，但因前項行程延誤，預定時間開始時，李才剛自淡水區離開，現場氣氛也較前幾場冷清。

李佳芬今除到新北輔選，也不忘替韓國瑜拉抬聲勢。沒想到第4站活動現場竟有一位來自外縣市的李姓民眾掛起「支持呂秀蓮競選2020總統」連署看板，更自備影印機供民眾填寫連署單。

李姓民眾表示，自己只是站在選民立場，希望2020有更多選擇，現場無論藍、綠支持者都樂見，至於有民眾解讀是為瓜分蔡英文總統票源，她也不否認。

連署處除有民眾主動發起的「韓國瑜護衛隊」在一旁協助發放，喊出「連署呂秀蓮、票投韓國瑜、拉下蔡英文」，也有現場攤販加碼，凡填連署書就送韓國瑜周邊胸章。

攤販加碼，凡填寫連署單，就送韓國瑜周邊胸章。（記者周湘芸攝）

攤販加碼，凡填寫連署單，就送韓國瑜周邊胸章。（記者周湘芸攝）

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