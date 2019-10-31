宣示參選立委決心 洪恆珠送出退黨切結書

洪恆珠競選看板越來越多，還送出退黨切結書，宣示參選屏東第一選區立委決心，是否對民進黨提名的立委參選人鍾佳濱選情造成衝擊，有待觀察。（記者李立法攝）

2019-10-31 16:15:42

〔記者李立法／屏東報導〕立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠昨委託友人前往民進黨屏東縣黨部遞交退黨切結書，並從明天起向農科請假全心投入選舉，宣示參選立委決心，洪恆珠強調「無黨一身輕」，面對網路上越來越多的攻擊言論，洪恆珠表示不再姑息，必要時將採取法律行動捍衛名譽。

目前擔任農業生物科技園區副主任的洪恆珠，自從宣布參選屏東第一選區立委以來，話題不斷，她說，27日成立競選總部並宣布退黨後，還是有人質疑她的決心，昨天於是委託友人到縣黨部遞交退黨切結書，放棄民進黨終身黨員的身分。

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民進黨屏東縣黨部證實已收到洪恆珠的退黨切結書，將依照黨內程序辦理，但還是希望全案能往好的方向發展。

由於民進黨中央仍寄望蘇嘉全能圓滿解決妻子的參選問題，洪恆珠為此籲請民進黨別再給蘇嘉全壓力，她現在已經是「無黨一身輕」，參選立委是她個人意志及人生規劃，近來網路上出現許多霸凌她的言論，有些已涉及到人身攻擊，她將針對不實的內容採取法律行動，捍衛名譽。

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