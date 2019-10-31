太犧牲了！ 前彰化縣長魏明谷 DIY惡搞自己慶萬聖節

魏明谷裝扮鬼臉，慶祝萬聖節，與鬼面具氣球互別苗頭！（魏明谷提供）

2019-10-31 19:57:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕犧牲大了！今天是萬聖節，台水董事長、前彰化縣長魏明谷特別裝扮慶祝，塗白臉、畫黑眼圈和大紅唇，與鬼面具氣球互別苗頭，模樣嚇人，讓人認不出是本人，並PO在個人臉書粉絲頁，他笑說「這是我自己畫的，雖然很不專業，但展現我最大的誠意！」、「政治也需要一點幽默！」

魏明谷萬聖節裝扮，果然嚇壞不少人，放上粉絲頁半小時就吸引5百人按讚、百則留言，不少網友直呼「好可怕！」「突然看到著實會讓人嚇一跳」、「看到會怕吔」、「我自動送糖糖，請去小七報我名字領」魏明谷還回應「讚！有嚇到！成功！」

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魏明谷說，萬聖節到了，相信最忙碌的應該是學齡前的爸爸媽媽，舉凡幼稚園、小學、中學甚至高中、大學......還有我們這些成年人們，大家都沈浸在萬聖節的活動中，雖然感覺西化，但卻為生活帶來很多樂趣！

他說，萬聖節快樂！政治也需要一點幽默，希望我的打扮能讓你們煩躁的一天上班多點樂趣，分享給大家我的萬聖節裝扮。

魏明谷利用行程中途在車上裝扮鬼臉，慶祝萬聖節，說政治也需要一點幽默！（魏明谷提供）

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