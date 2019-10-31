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韓導讓中風韓粉腦血管暢通？醫師：血管爆掉較常見

醫師認為，高齡韓粉不可能因太感動而使阻塞的腦血管瞬間暢通，比較可能是因情緒激動而腦血管破裂。（左圖取自影片，右圖資料照）

醫師認為，高齡韓粉不可能因太感動而使阻塞的腦血管瞬間暢通，比較可能是因情緒激動而腦血管破裂。（左圖取自影片，右圖資料照）

2019-10-31 18:53:07

〔即時新聞／綜合報導〕近期1名高齡91歲的韓粉中風住院，高雄市長韓國瑜錄片祝他早日康復，家屬透露該名韓粉「看一次感動一次哭得腦血管都暢通了」；醫師姜冠宇對此指出「當然是假的」，「情緒激動或用力而血管爆掉才是比較常見的」。

家屬錄下91歲老伯收到影片後的模樣，鏡頭前方老人家看完韓國瑜錄的24秒影片，哭得一把鼻涕、一把眼淚，家屬表示，「韓市長昨晚得知我91歲的父親中風住院，隨即在百忙之中錄了勵志短片，撫慰父親的心靈。感恩再感恩」，並強調，「爸爸看一次感動一次哭得腦血管都暢通了」。

醫師姜冠宇今（31）日在臉書提出醫學見解，他表示近期有許多民眾詢問患者太感動是否解決中風問題，但這樣的事件「當然是假的」，老人家若平常腦血管不通，就算事後通了也沒用，腦細胞是非常需要血流的，如果供應的血管塌了、甚至塞了，超過10分鐘通常就快半死不活。

姜冠宇解釋，高齡人士的血管膠原蛋白較少，還常有動脈粥狀硬化的問題，血管較脆，還容易變形，在常見高血壓的狀況下，情緒激動或用力而血管爆掉才是比較常見的，後續還可能引發意識、神經功能問題，因此老人情緒不穩定時都是要極度注意的。

姜冠宇臉書全文

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