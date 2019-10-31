柯建銘出席旺旺集團中視台慶：兩軍交戰不斬來使

旺旺集團中國電視公司今日舉行50週年台慶，現場政治星光雲集，包含高雄市長韓國瑜夫人李佳芬、立法院民進黨團總召柯建銘等人皆出席與會。柯建銘致詞表示，今天是萬藍叢中一點綠，他來參加前有向總統報告，他認識董事長蔡衍明超過30年，盼兩軍交戰不斬來使。（記者潘少棠攝）

2019-10-31 15:49:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕旺旺集團中國電視公司今日舉行50週年台慶，現場政治星光雲集，包含高雄市長韓國瑜夫人李佳芬、立法院民進黨團總召柯建銘等人皆出席與會。柯建銘致詞表示，今天是萬藍叢中一點綠，他來參加前有向總統報告，他認識董事長蔡衍明超過30年，盼兩軍交戰不斬來使。

今日包含台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善、前台中市長胡自強及妻子邵曉鈴，立法院國民黨團總召曾銘宗、民進黨團總召柯建銘、親民黨總召李鴻鈞等人皆出席中視台慶。

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柯建銘表示，大概2週前收到邀請，今天是眾藍叢中一點綠，自己與蔡衍明董事長認識30年了，蔡尚未經營媒體前就認識，看到經營媒體有成，老朋友都知道蔡是性情中人、有溫度的人，出席之前有先向總統報告，希望兩軍交戰不斬來使。

柯建銘指出，王金平前院長上週宣布退出，自己不希望繼承喬王位子，希望繼承他的公道伯。今天要講一件大家都不知道的事，自己是半個電視人，自己算是民視第一任監察人，更是北美衛視最後一任董事長，中視50年承著許多歷史，相信大家都走過那個時代。

曾銘宗表示，今天很榮幸代表國民黨團來參加盛會，中視創造台灣的歷史，要對所有參與員工對中華民國的貢獻表達感謝，中視是台灣的最珍貴的文化資產。

曾銘宗指出，另外要呼籲NCC必須給所有媒體更大發展空間，因為看到這幾年NCC沒有主委和副主委，現在的是代理主委，既然柯總召來之前有向總統報告，麻煩回去之後也要向總統報告這件事，行政院用人不要那麼兇，不能不聽話就把人換掉。

中視台慶活動主持人白冰冰則提及，過去中視在仁愛路帝寶基地，後來搬到現在南港這地方，未來50年還需要大家努力開創。

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