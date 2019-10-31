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正副總統接見外籍傳教士 感謝天主教朋友對台無私奉獻

蔡英文總統與陳建仁副總統接見「財團法人天主教會台灣地區主教團外籍傳教士及教友代表」，感謝天主教朋友們對台灣社會的無私奉獻。（資料照）

蔡英文總統與陳建仁副總統接見「財團法人天主教會台灣地區主教團外籍傳教士及教友代表」，感謝天主教朋友們對台灣社會的無私奉獻。（資料照）

2019-10-31 12:35:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午偕同陳建仁副總統接見「財團法人天主教會台灣地區主教團外籍傳教士及教友代表」，感謝天主教朋友們對台灣社會的無私奉獻，現在也輪到台灣來照顧他們。

蔡總統説，目前天主教大約有170位前輩，已經透過「馬偕計畫」，獲得許多優惠和補助及長期的照顧服務；另外，政府在2016年修改了《國籍法》，也歡迎其他有意願的前輩們，能夠透過這個管道，成為台灣人，讓台灣有機會可以照顧大家。

總統致詞時表示，通常總統與副總統必需分工來接待賓客，但是今日前來的天主教朋友們實在是太特別了，所以副總統決定要與她一起來跟大家見面。

蔡英文指出，宗教的博愛精神，往往跨越了地域，也跨越了國界。天主教外籍宗教前輩們來自全世界很多不同的地方，都將一生當中最寶貴的青春歲月，奉獻給台灣；他們深入台灣社會各個角落，也進入偏鄉，給予弱勢族群很多關懷和協助。對於天主教朋友們的無私奉獻，她要代表所有台灣人民致上最深的感謝。

總統舉例說明，劉一峰神父長年在花東服務，國、台、客、阿美族、布農族語通通都會，他也帶領啟智中心的院生，進行資源回收和手工藝勞動，幫中心籌措經費，同時也讓院生重拾自信自尊，真的非常不簡單。

總統說，來自德國的羅麥瑞修女，成立台灣第一個織品服裝學系。為了提升專業，她自己還到美國進修三個織品設計學位，並且擔任第一屆系主任長達14年，對於推動台灣紡織業的發展，有關鍵性的影響。

總統接著說，瑞士籍的傅若望神父協助原住民成立儲蓄互助社，讓原住民朋友可以自助互助，改善經濟條件。他也遠從瑞士募款，支持幼兒園的營運，對於偏鄉的幼兒教育，有非常大的貢獻。

總統也表示，安德蘭修女募集了台灣第一個早產兒基金，她也協助籌設身心障礙者養護中心及失智老人養護中心，是台灣失智症研究以及失智照護模式本土化的重要推手。

總統進一步表示，劉一峰神父、羅麥瑞修女、傅若望神父和安德蘭修女都已經取得台灣身分證，也歡迎其他有意願的前輩們，能夠透過這個管道，成為台灣人。

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