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外交部政次徐斯儉下月訪吐瓦魯 將會新總理與外長

我駐吐瓦魯大使蘇仁崇9月與吐瓦魯新總理那塔諾及內閣全員會面，顯示兩國邦誼穩固。（取自吐瓦魯大使館推特）

我駐吐瓦魯大使蘇仁崇9月與吐瓦魯新總理那塔諾及內閣全員會面，顯示兩國邦誼穩固。（取自吐瓦魯大使館推特）

2019-10-31 11:37:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部政次徐斯儉訂於11月5日到7日訪問吐瓦魯，並將會見吐瓦魯新總理那塔諾（Kausea Natano）等高層。外交部今天說明，這是吐瓦魯新總理上任、組成新內閣後，我方高階官員首次赴訪，將商討未來合作方向，對兩國邦誼具有重要意義。

外交部亞太司司長葛葆萱今天在例會上宣布，外交部政次徐斯儉訂於11月5日到7日率團訪問太平洋友邦吐瓦魯，訪問期間將會見代理總督邰樂喜（Teniku Talesi）、新任總理那塔諾、副總理陶敏德（Minute Taupo）和外交部長柯飛（Simon Kofe）等多位內閣部長，也會視察我國技術團打造的「友誼農場」。

媒體提問此次訪問有無簽署任何雙邊合作協議或意向書的計畫？葛葆萱表示，這次沒有相關安排。因這是吐瓦魯新總理上任、組成新內閣後，我方高階官員第一次去和新朋友見面，「我們先去了解他們希望未來推動那些雙邊合作項目，後續再討論進行」。

另因徐斯儉曾在太平洋友邦與美方高層會面，媒體亦詢問此次有無和美方官員一起活動的安排？葛葆萱也表示「這次沒有這樣的規劃」。

此外，葛葆萱回答提問時證實，諾魯與吐瓦魯領袖初步規劃12月中旬來台訪問，並表示確切時間仍在安排當中，很快就會確定。

外交部新聞稿表示，中華民國（台灣）與吐瓦魯國建交40周年，吐瓦魯為我國忠實友邦，長年在國際場域積極助我。多年兩國在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切、成果豐碩，深獲吐瓦魯朝野及人民一致肯定與讚揚。

吐瓦魯9月改選出新總理那塔諾，外界一度關切拿塔諾對台政策不明可能影響邦交。不過吐瓦魯新總理上任後，我駐吐大使蘇仁崇已數次與那塔諾及新內閣成員會面，並公開合照，顯示兩國邦誼穩固。

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