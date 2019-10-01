徐斯儉將訪吐瓦魯會新政府 盼強化雙邊合作

2019-10-01 12:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦吐瓦魯9月改選出那塔諾（Kausea Natano）擔任新總理，外交部正安排政次徐斯儉於10月中下旬至11月上旬間前往訪問，盼親自與吐瓦魯高層討論如何強化雙邊合作。

吐瓦魯於9月改選總理，那塔諾取代索本嘉成為新任總理，由於台灣連續失去兩個太平洋友邦，外界關切那塔諾對台政策不明，可能對台吐邦交帶來潛在影響。

吐瓦魯新總理上任後，我駐吐大使蘇仁崇已數次與那塔諾及新內閣成員會面，並公開合照，顯示兩國邦誼穩固。

外交部亞太司司長葛葆萱今天在例會上證實，外交部正在規劃於10月中下旬到11月上旬之間，安排政次徐斯儉專程訪問吐瓦魯。葛葆萱說明，吐瓦魯新政府剛成立，安排我方高層和吐瓦魯官員見面，希望討論如何強化雙方合作。

據了解，我大使和吐瓦魯總理見面都沒有問題，對方也提出未來可以合作的計畫案。此外，面對不斷升高的海平面持續威脅，我國曾協助吐國建造海埔新生地，這也是未來我方可以繼續協助吐國的地方。

對於亞太地區其他邦交國，葛葆萱則說，也會陸續規劃部裡長官前往訪問。至於我國國慶將屆，目前帛琉國務部長將訪台致賀，諾魯總統規劃於12月個別率團來訪。

外交部另指出，聖露西亞總理、瓜地馬拉副總統、巴拉圭副總統、史瓦帝尼總理、貝里斯副總理、聖克里斯多福及尼維斯國會議長等人也將在國慶期間來訪，外交部將進一步與友邦確認，適時更新重要貴賓出席情形。

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