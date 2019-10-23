美亞太助卿：盼台灣大選不受外國干預

2019-10-23

史迪威與徐斯儉在華府會談

〔記者呂伊萱／台北報導〕距離台灣二○二○大選已不到三個月，外交部政務次長徐斯儉廿一日在華府與美國國務院亞太助卿史迪威會晤，徐斯儉會後表示，史迪威關切台灣邦交國，雙方也談到台美未來在友邦的合作，美方並期望台灣明年大選順利進行，不受外國干預。

美國國務院廿日的高層行程預告中，罕見公開廿一日史迪威與「台灣外交部次長」徐斯儉的會晤行程。徐斯儉會後並在我駐美代表處受訪表示，雙方討論時間雖不長，但十分有效率，廣泛討論區域安全情勢、香港發展和台灣選舉等議題。

對於台灣明年總統大選，美方曾多次談及對選舉的關注，包括國防部印太安全事務助理部長薛瑞福六月直言，美方預期中國將干預台灣大選，美台並已展開對話以應對此情況；薛瑞福在九月與十月也都有類似發言。

美國在台協會處長酈英傑四月時也說，美國盼看到民主社會能具備舉行選舉、不受外在干預的能力；美眾議院在「二○二○年情報授權法案」中要求國家情報機關，以行動阻止中國干預或破壞台灣選舉。

史迪威與徐斯儉會晤時也延續此關切，根據徐斯儉說明，美方主要立場是希望台灣做為一個民主成功故事，能順利舉行大選，不受到外國干擾。

中奪我友邦 台美合作因應

徐斯儉並提到，史迪威也不斷重申對台灣邦交國的關切，不希望中國片面透過奪取友邦或其他政治操作，影響台海穩定。雙方談到台美未來在拉美、加勒比海和太平洋等地邦交國的合作意向，具體細節則會另外透過「太平洋對話」等機制繼續討論。徐斯儉坦言，美方近來確實更為積極，對我國友邦有不同做法、且一步步提升。他認為，這些問題日益獲得重視，一方面也是基於美方國家利益，尤其是中國擴張區域影響力、影響區域穩定與和平，讓美方高度關切。

外交部發言人歐江安說明，美國國務院事前主動公開此會面行程，展現對我國政府高層訪問華府的重視和支持。徐斯儉此行除了拜會史迪威外，也和國務院其他部門、國防部及白宮資深官員會談，並與華府智庫交流，增進台美了解、鞏固友好關係。

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