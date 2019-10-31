詛咒「鍋媽媽駕鶴西歸」 郭台銘怒告逾200網路酸民

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）31日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

2019-10-31 11:37:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜與永齡基金會執行長劉宥彤，因遭網路不當言論霸凌，今（31）日赴內政部警政署刑事警察局報案，蔡沁瑜表示，自己女兒生病被罵，原不想計較，但還罵到郭台銘、詛咒郭台銘母親，從5月到現在已累積2、300筆，刑事局偵查第九大隊隊長邱承迪表示，「偵九大隊受理郭台銘與蔡沁瑜、劉宥彤提告網路不明網友恐嚇案件，我們會詳細了解案情、人數、違法狀況，我們會盡快就查處到身分者進行通知傳喚」。

被問到郭台銘對黑郭言論的看法，蔡沁瑜說，「我們氣憤，整個團隊同仇敵愾，我們不能姑息養奸，要趕快就出來，我們不知道這是一個人還是一群人，還是背後有什麼力量促使他做這些事，希望趕快釐清楚」。

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蔡沁瑜指出，「之前不想計較這樣的事，但郭奶奶這篇出現了，我們覺得太難聽決定要站出來，我們希望警方來追查IP。我們請律師整理一些法律法條，例如有言論『還沒斷奶』、『生出這種垃圾』涉及法條是刑法第309公然侮辱及310條第2項加重誹謗；法律事實則涉及公然謾罵侮辱及詆毀個人名譽；這些都是告訴乃論罪．郭台銘提告，警方才有權偵查。

『期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸』、『他小孩在哪裡唸書啊』、『散布員工個資』：涉及法條是刑法第305條恐嚇罪；法律事實：危害家人及員工安全，讓郭台銘心理承受壓力也感到害怕，這是非告訴乃論，任何人告發，警方可依職權進行偵查」。

媒體提問，會不會懷疑這些言論來自國民黨內？蔡沁瑜說，「我們沒有頭緒這些聲音是怎麼來的，為什麼針對我們，這種負面方式非常不好，在選舉過程中我們口不出惡言卻遭到這樣對待、攻擊。相信除了我們之外，台灣還有許多類似受害者，希望藉此，社會風氣能夠端正一些，盡量正向、良善。

劉宥彤說，「5月以來我們蒐證2、300筆，不同IP不同名稱，這些人沒有了解到自己在網路上應受的規範，如果對別人名譽、人身安全有危害，我們應該站出來，我們的支持者可能也受到攻擊，我們呼籲站出來讓警方、公權力介入處理，還我們一個乾淨選舉」。

邱承迪呼籲，「網友言論涉及恐嚇、危害當事人安全或謾罵、妨害名譽部分，網友推文不要用情緒反應做文字說明，造成被害人認為這言論有惡意，也不要任意轉貼這些文字」。

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