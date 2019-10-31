要韓國瑜嘴巴放乾淨！ 張雅琴霸氣狂轟韓「嫖妓說」

《年代》女主播張雅琴在節目上對韓國瑜連珠炮嗆聲「嘴巴放乾淨一點」，更直言「我就是很不爽你」。（圖片擷取自「打馬悍將粉絲團」臉書）

2019-10-31 00:47:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期爭議言論不斷，韓國瑜日前用「反清復明」的故事嘲諷執政黨，脫口「有人嫖妓被抓，理由是為了多生孩子來『反清復明』」對此，《年代》女主播張雅琴在節目上對韓國瑜連珠炮嗆聲「嘴巴放乾淨一點」，更直言「我就是很不爽你」。

韓國瑜日前用「反清復明」的故事嘲諷執政黨，清朝時有人貪污被抓，理由是「反清復明」，要推翻清朝滿洲皇帝；有人嫖妓被抓，理由是為了多生孩子來「反清復明」。韓國瑜「嫖妓說」一出引發許多爭議，台師大政研所教授范世平更指出，韓國瑜講話有3個特色：「一是脫離不了『性』，二是粗口連連，三是答非所問」。

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對此，曾因雲林農舍一案批評韓國瑜，遭韓國瑜妻子李佳芬告上法院的年代主播張雅琴，在節目上連珠炮狂批韓國瑜這番言論，她直批，「全台灣沒有人能阻止韓國瑜用不當的言語來形容我們中華民國的主權嗎？」

張雅琴霸氣向韓國瑜開砲，「今天就算捋虎鬚，就算刀子架在我脖上，我也還是要再講一遍，我告訴你，你要選中華民國總統韓國瑜，『你嘴巴就放乾淨一點』」，更認為韓國瑜不該用這種比喻「你嘴巴沒這兩個字就沒辦法陳述兩岸政策嗎？」

張雅琴接著直言，剛好她的想法就是很不爽韓，不爽韓講話不算話、很不爽韓落跑、很不爽韓講東講西都要講到「嫖妓」去！「到底是哪根筋不對啊？」張雅琴最後無奈大嘆。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也分享相關片段，許多網友看了紛紛留言說，「真的就是不爽韓唬爛嘴」、「真是解了一口惡氣」、「雅琴姐讚啊~支持妳」、「支持張雅琴，你把正常的台灣人的觀感都説出來了！」、「我就是很欣賞妳，張雅琴」、「今天我也見識到張雅琴的正義，和她身為專業主播（傳播人）對社會責任的負責態度」。

「打馬悍將粉絲團」臉書全文

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