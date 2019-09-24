被李佳芬告30案！張雅琴主播台霸氣回嗆 網友：帥到炸

張雅琴詳細統整過去45集談到韓國瑜的內容狠嗆「是因為報導不實，還是報導太實在了，所以您們要告」？張雅琴說，「我們是公公開開的，完全可以面對檢驗」，張雅琴更霸氣說，「你今天告了我，要封我的口，我跟你講，Not even close（還差的遠）」！（擷取自《年代》「1800年代晚報」）

2019-09-24 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜妻子李佳芬昨正式向《年代新聞台》當家主播張雅琴提告。對此，張雅琴詳細統整過去45集談到韓國瑜的內容狠嗆「是因為報導不實，還是報導太實在了，所以您們要告」？張雅琴說，「我們是公公開開的，完全可以面對檢驗」，更霸氣說「你今天告了我，要封我的口，我跟你講，Not even close（還差的遠）」！

張雅琴昨在「1800年代晚報」表示，李佳芬在7月19到9月12號有40集節目報導到韓國瑜，「我們仔細還原後，發現不只40集，我們再奉送5集，其實是45集」。張雅琴在節目中，將統計出的45集細分為農舍、財產申報、喝酒、追蹤器等議題，還表示「律師可以參考」。

張雅琴談到農舍案時表示，她非常在意韓夫婦拆掉的，明明是裡面有籃球架的2層房子。但李佳芬與韓國瑜不斷告訴全台灣觀眾朋友「就是一個籃球架」，張雅琴說，「我覺得你當眾說一個不實的事情，全台灣的人才應該告你們吧？一個籃球架怎麼會是兩層樓的事情呢？」

張雅琴最後表示，真的花了很多時間請同事整理出45集內容，「表示我們是公公開開的，完全可以面對檢驗，張雅琴敢，李佳芬你敢不敢？」張雅琴更霸氣說，「你今天告了我，要封我的口，我跟你講，Not even close（還差的遠）」。

粉專「打馬悍將粉絲團」分享了該段新聞內容後，網友紛紛在貼文高喊「雅琴姐加油」、「公道自在人心！」、「雅琴姐帥一波」、「帥炸了」、「這張雅琴真的一點都不怕」、「真霸氣，我喜歡」、「自己的懶人包自己做」。

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