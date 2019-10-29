韓國瑜問「我長得很傻嗎」？ 張雅琴超狂嗆聲：是欸

韓國瑜日前在澎湖舉辦國民黨基礎幹部座談時拋高山建升旗台議題，自嘲「我長的像很傻的樣子嗎」？對此，《年代》女主播張雅琴在節目上表示，「我真的要回答說，是欸！」（擷取自「年代新聞CH50」YouTube頻道）

2019-10-30 00:03:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近期爭議言論不斷，韓國瑜日前在澎湖舉辦國民黨基礎幹部座談時拋高山建升旗台議題，自嘲「我長的像很傻的樣子嗎」？對此，《年代》女主播張雅琴在節目上不客氣地表示，「我真的要回答說，是欸！」

在高山升旗台、學生免費遊學、故宮文物展覽等議題引發爭議後，韓國瑜參加座談會發言趨向保守。當時有民眾提議，台澎交通不便，可興建海底隧道解決兩地交通問題，對此，韓國瑜回答，這是大工程，現在不敢承諾；接著他話鋒一轉，提到日前高山升旗台爭議，表示他本意只是指每座高山掛國旗不容易，但「黑韓」就來了，韓國瑜也自嘲，「我長的像很傻的樣子嗎」？

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對此，因雲林農舍一案批評韓國瑜，遭韓國瑜妻子李佳芬告上法院的年代主播張雅琴，昨晚在主持《年代晚報》時，對於韓國瑜自嘲「我長的像很傻的樣子嗎」？張雅琴不客氣表示，「我真的要回答說，是欸！」張雅琴質問，不然韓國瑜幕僚張善政，怎麼會變成「張善後」？

張雅琴也痛批，「你們每天這樣搞浪費社會資源，你講過的話不用負責任嗎」？張雅琴說，「今天我們播報新聞，講錯話都要被懲處，或者我們要被告，你一個總統候選人，講錯話完全沒代誌」？

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