認為繼子女行為偏差 宜蘭議員竟發文要求校方給輔導計畫

宜蘭縣某議員因認為就讀國2的繼女行為偏差，竟發文要求學校提供女兒的個別輔導計畫（記錄）。圖為宜蘭縣議會官網。（擷自網站）

2019-10-30 19:34:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣某議員因認為就讀國2的繼女行為偏差，竟發文要求學校提供女兒的個別輔導計畫（記錄），並要女兒到議會，引起女兒害怕向學校尋求協助。縣府教育處說，輔導計畫涉及個資，該議員不是孩子法定代理人，無法提供；至於要女兒到議會，學校有提出校安通報，不知議員作何用意？教育處絕不可能同意。

該議員受訪解釋，女兒在學校有些行為偏差，感情也發生問題，才會對學校的輔導計畫有疑慮，因此發文要求提供相關資料，目的是要找出輔導計畫到底發生什麼問題？並予以精進與改善；她否認叫女兒到議會，強調絕對沒有這件事，她一定會保護好女兒，怎麼可能讓女兒到議會去？

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宜縣某學校近期收到議員公文，要求學校提供「108年度友善校園學生事務與輔導工作計畫」，以及自己女兒的個別輔導計畫；並傳出該議員寫紙條要求繼女回答問題，備妥相關資料，否則就要帶到議會去，更叮囑「不可對外說」。

議員此舉，讓女兒心裡非常恐懼，向學校反應尋求協助，稱不但想把紙條揉掉，更不想回家；校方認為事態嚴重向縣府發出校安通報，並加強關懷學生身心狀況。

縣府教育處表示，議員如有問政需要，要求提供相關資料，教育處本於權責，一定會盡量協助，但學生個人輔導計畫，涉及到個資保護，如果沒有法定代理人同意，即便議員有問政需求，基於確保學生隱私權，教育處與學校都無法提供。

至於要女兒到議會，議員作何用意？不得而知，有人說難道是要女兒去接受母親質詢嗎？教育處說，議員問政應該是針對政策與政府機關，質詢也應該以官員為主，孩子是保護個案，絕不可能讓孩子到議會；學校表示，「讓孩子到議會」應該是議員氣話，並非真的要這樣做。

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