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高鐵延伸宜蘭促進會今辦籌備大會 11/10成立

宜蘭各界共同發起籌組「高鐵延伸宜蘭促進會」，今天舉行籌備大會。（記者游明金攝）

宜蘭各界共同發起籌組「高鐵延伸宜蘭促進會」，今天舉行籌備大會。（記者游明金攝）

2019-10-30 15:49:14

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭為呼應交通部將高鐵延伸至宜蘭的重大建設計畫，立委陳歐珀偕同農委會前主委林聰賢、宜蘭市長江聰淵等人，共同發起籌組「高鐵延伸宜蘭促進會」，推舉江聰淵為籌備會主席，訂11日10日舉行成立大會；陳歐珀說，高鐵延伸宜蘭是北宜直鐵升級版；江說，高鐵是重要建設，宜蘭要不分黨派，共同發聲全力促成。

「高鐵延伸宜蘭促進會」由林聰賢、陳歐珀、江聰淵與宜縣議會前議長陳文昌、民進黨縣黨部主委黃建財等人共同擔任發起人，今天在縣議會舉行籌備大會，逾200位鄉親參加擠爆會場，高喊「高鐵延伸宜蘭，繁榮宜蘭，永續宜蘭」。

陳歐珀說，他擔任立委8年，積極爭取北宜直鐵，「高鐵就是直鐵重要替代方案跟升級版」，高鐵可依據95年快鐵環評替代方案，併入北宜直鐵路廊評估，行政程序「不用另案作評估」。

陳歐珀尊重交通部的專業，也感謝交通部重視東部區域城鄉發展，未來估計高鐵在尖峰時段，每小時運能可達14000至18000人次，縣內大眾運輸系統也要同步整合，才能有效紓解宜蘭交通。

宜蘭市長江聰淵說，將在11月10日舉辦千人以上、各行各業共同參與的成立大會，中央要相挺宜蘭，地方也要熱情，不管是在選舉或任何時間，只要有機會，我們就會積極的爭取，不會放棄任何機會，這是宜蘭重大建設，會讓宜蘭有一條安全便利快速，而且可以帶動繁榮的高速鐵路。

江指出，高鐵延伸宜蘭是我們的夢想，也是共同努力的方向，成立大會後，地方人士會陸續拜會交通部長、行政院與蔡英文總統，表達地方訴求與熱情，讓中央力挺宜蘭。

林聰賢說，他當過縣長，深知交通建設的重要性，過去雪山隧道、陽明醫學中心等重大建設，都曾遭到國民黨的杯葛，但在民進黨執政下，把一項項不可能任務都一一完成了，北宜高鐵一直在規劃中，它就是「直鐵的升級版」，也是中央建構「環島鐵路網」的第一步。

宜蘭籌組「高鐵延伸宜蘭促進會」，民眾參與踴躍，擠爆會場。（記者游明金攝）

宜蘭籌組「高鐵延伸宜蘭促進會」，民眾參與踴躍，擠爆會場。（記者游明金攝）

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