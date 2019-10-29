韓國瑜彰化與青年座談 被嗆政見狂跳票「還有什麼可信你？」

韓國瑜晚上在彰化市與青年座談。（記者許麗娟攝）

2019-10-29 22:14:57

〔記者許麗娟／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚在彰化市的彰基國際培訓中心舉辦青年座談，但會後現場被青年嗆聲：「你說了很多政見都沒有辦法實現，那有什麼可以相信你的？」當時韓國瑜雖還在會場，但很快就在隨扈及工作人員的引導下冷靜離場。

今晚的青年座談會後韓國瑜在現場和所有青年合照時，即有一位19歲的學生先大喊：「明明是青年座談，為何有37歲的人進場？」同時手上還高舉著一本書《為什麼我們總是相信自己是對的？》。

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不久又有一位23歲來自台中的陳先生在會場上高喊：「想問韓國瑜市長，你這麼多的政見，到底有多少可以實現？你說了很多政見都沒有辦法實現，那有什麼可以相信你的？」他詢問韓國瑜說要在太平島挖石油、在高山上掛國旗、故宮的展品全部展出，他想要知道這些不切實際的空頭支票如何實現？

但現場工作人員也在一旁插話說這是民主論壇的方式，覺得韓國瑜好就投給韓國瑜、覺得蔡英文好就投給蔡英文。另有一位支持韓國瑜的青年則說：「你要讓韓國瑜當上總統，他才有機會實現。」

而拿著《為什麼我們總是相信自己是對的？》一書的19歲彰化學生則表示，自己並非韓黑，他說這本書是在講決策科學的問題，但蔡英文與韓國瑜對科學都不懂，他們的決策力其實非常差，話還沒講完就被工作人員請出場外，一旁也有現場青年嗆聲叫他們自己出來選，並酸他們很棒之類的。

因出場後這些嗆韓國瑜的青年也被韓粉嗆聲，後來都在警察的介入下隔離他們迅速離場。

一名23歲的青年質問韓國瑜的政見都跳票，在接受媒體採訪時，後方支持韓國瑜的青年雙手比倒讚。（記者許麗娟攝）

韓國瑜會後與青年合照，一名19歲學生手舉著《為什麼我們總是相信自己是對的？》（記者許麗娟攝）

一名19歲學生在韓國瑜的青年座談上手舉《為什麼我們總是相信自己是對的？》一書。（記者許麗娟攝）

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