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「最美鎮代」不選衝擊白綠 陳超明：感謝郭董顧全大局

竹南鎮民代表陳怡樺以希望陪伴家人、並多加學習磨練為由，宣布不參選此屆立委。（記者鄭名翔攝）

竹南鎮民代表陳怡樺以希望陪伴家人、並多加學習磨練為由，宣布不參選此屆立委。（記者鄭名翔攝）

2019-10-28 15:17:18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕被譽「全國最美代表」的苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺表態不參選此屆立委，並將力挺國民黨現任第一選區立委陳超明；對此，陳超明表示，感謝前鴻海集團董事長郭台銘顧全大局，也歡迎陳怡樺回到團隊一起加油、磨練學習，讓苗栗海線最大城市竹南鎮能團結贏得選戰。

台灣民眾黨參選人朱哲成則諷，「國民黨果然終究是國民黨」，強調若最終選戰仍要回歸「玩派系」，只能表示尊重，但自己仍會堅持藍綠以外的第三勢力路線；而對於郭台銘陣營動作頻頻，朱認為郭家軍角色地位不明，若要與民眾黨合作走第三勢力，對立委選項不應急著表態。

民進黨參選人、苗栗縣議員羅貴星坦言，陳怡樺不參選並支持陳超明，對自身選情多少會有衝擊，但對於她的人生規劃仍予以尊重，但選戰仍是要靠自己努力，未來仍會一本初衷，勤走基層爭取民眾認同，並尋求他黨力量支持，力拚勝選。

陳怡樺前天以陪伴家人、並需要更多時間學習為由，幾經長考後宣布將不參選此屆立委，受訪時也表態將力挺陳超明連任，未來自己除以鎮代身分服務竹南鄉親，並將代表郭家軍作為苗栗親善大使，協助關懷弱勢、爭取社會福利。

對於郭家軍的「最美鎮代」陳怡樺表態不參選並力挺陳超明連任，陳超明則表示，感謝郭台銘顧全大局。（記者鄭名翔攝）

對於郭家軍的「最美鎮代」陳怡樺表態不參選並力挺陳超明連任，陳超明則表示，感謝郭台銘顧全大局。（記者鄭名翔攝）

民眾黨苗栗立委參選人朱哲成則諷，「國民黨果然終究是國民黨」，自己仍會堅持藍綠之外的第三勢力路線。（記者鄭名翔攝）

民眾黨苗栗立委參選人朱哲成則諷，「國民黨果然終究是國民黨」，自己仍會堅持藍綠之外的第三勢力路線。（記者鄭名翔攝）

民進黨苗栗海線立委參選人羅貴星坦言，陳怡樺的表態對選情多少有衝擊，但仍會持續爭取鄉親及他黨勢力支持。（記者鄭名翔攝）

民進黨苗栗海線立委參選人羅貴星坦言，陳怡樺的表態對選情多少有衝擊，但仍會持續爭取鄉親及他黨勢力支持。（記者鄭名翔攝）

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