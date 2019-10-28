韓國瑜提「王X蛋跟爸爸」 葉元之︰比喻兩岸不是零合遊戲

國民黨總統參選人韓國瑜昨日進行青年政策論壇，他以「王X蛋跟爸爸」形容兩岸關係，聽得台下滿頭霧水，韓國瑜競辦發言人葉元之今日則解釋回應是在比喻「兩岸關係不是零合遊戲」。（資料照）

2019-10-28 16:11:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨日進行青年政策論壇，與青年對話，其中有2位學生詢問是否簽署《和平協議》，他則二度皆迴避，更以「王X蛋跟爸爸」形容兩岸關係，聽得台下滿頭霧水，韓國瑜競辦發言人葉元之今日則解釋回應是在比喻「兩岸關係不是零合遊戲」。

繼日前以神燈精靈和戒指精靈形容兩岸關係後，昨日他再以一句「王X蛋跟爸爸」形容兩岸關係，說「我罵你王X蛋；爸爸，要什麼給什麼」，聽得大家滿頭霧水，更讓外界猜測「誰是王X蛋、誰是爸爸？」。

請繼續往下閱讀...

對此，據《三立新聞網》報導，葉元之解釋，韓國瑜是在比喻「兩岸關係不是零合遊戲」，好像罵王X蛋的就是反共，不罵的就是親中或叫爸爸，這都是意識型態作祟。

葉元之說明，兩岸關係是複雜的，並不是非黑即白，我們不會利用謾罵、口號喊台獨，只為爭取選票，卻也不會完全依賴對岸親中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法