蘇震清涉誠美材掏空案 民進黨廉政會不予立案

2019-10-23 22:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨因不分區立委提名茶壺風暴引發關注。民進黨廉政會今晚針對民進黨立委蘇震清疑涉誠美材公司掏空案一案進行討論，最後決議不予立案，但未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。

廉政會必須正式立案後，才可進行案件調查及處分。民進黨廉政會今晚經過3個小時的討論，會中請蘇震清與會說明，最後決議，依據現有資料及當面詢問當事人相關事項後，此案尚未符合民進黨廉政條例第二條所稱違反廉政行為，此會議決議不予立案。未來如有新事證，仍可重新啟動相關機制與調查。

民進黨因不分區立委提名，黨內紛爭檯面化。立法院長蘇嘉全為力挺侄子蘇震清列入不分區立委安全名單，上週三策動部分派系成員缺席中執會，導致中執會流會；此外，蘇震清事後又嗆，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰都曾承諾他進入不分區安全名單，若卓撕毀承諾將脫黨參選，但蘇最後道歉。

蘇震清捲入誠美材掏空案的如何發展、未來能否列入不分區名單引起黨內討論。民進黨主席卓榮泰今下午於民進黨中常會前受訪僅說，廉政會怎麼處理他沒有特別意見，也不能事前表達意見，就按廉政會的程序來進行。

民進黨廉政條例第二條規定，違反廉政行為之範圍，包括涉犯貪污、詐欺或恐嚇取財之罪者；涉犯刑法有關殺人、重傷、搶奪、強盜、恐嚇、擄人勒贖之罪，組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例之罪，或性侵害犯罪防治法第二條所稱之性侵害犯罪或兒童及少年性交易防制條例有關之罪者；其他有涉及違反廉政、違反利益衝突迴避或使用特權之行為而影響民進黨名譽者等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法