「為黨順利發展」有共識 卓榮泰：與蘇震清Line溝通

2019-10-23 14:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會上週三流會後，今再加開中執會，再次討論不分區立委提名委員會名單。面對黨內不分區提名紛爭，民進黨主席卓榮泰會前受訪說，他有與民進黨立委蘇震情在Line表達意見，「我也了解他的心情，希望他個人也好，我也好，都是為了黨順利發展，去爭取更多支持，這點我們倒是有共識。」

卓榮泰說，上週無法開成會，提名時程已經很有限，在多方衡量下，今一定要開這場中執會，通過不分區提名委員會名單，接下來只有兩週時間完成不分區立委提名名單。

卓榮泰說，先前大家沒有針對提名委員會的名額、人選討論，但時間短促，大家必須在最短時間內達成高度共識。

卓榮泰說，據他所知，上週是因為很多身具候選人的中執委在選區忙選舉活動，沒辦法來，很多地方首長也無法來，請假的人比較多，這次就拜託大家把時間挪用出來。

至於黨內對提名委員會名單是否已有共識，卓榮泰說，中執會今還是按上次中執會所提出的提名委員會名單來送出，中執委若有任何詢問，都會清楚解釋說明，希望大家共同支持委員會組成，以利後續發展與進行。

對於蘇震清溝通是否有共識，卓榮泰說，他們有在Line上表達意見，「我也了解他的心情，希望他個人也好，我也好，都是為了黨順利發展，去爭取更多支持，這點我們倒是有共識。」

媒體詢問，廉政會今晚處理蘇震清案，此事是否牽動後續不分區安排？卓榮泰說，廉政會怎麼處理我都沒有特別意見，也不能事前表達意見，他們按照程序來進行。

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