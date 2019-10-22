民進黨不分區提名委員 擬下週三討論

2019-10-22

蘇震清︰相信黨中央會慎重解決 卓榮泰︰事情順利發展

〔記者楊淳卉、賴筱桐、吳佳穎／綜合報導〕民進黨不分區提名紛爭尚未落幕，黨中央預計在明天中常會上提案，建議下週三（卅日）召開中執會，再就民進黨不分區立委提名委員會名單草案討論，確切召開時間還須中常會討論通過。提名委員會成立後，即正式展開卅四席不分區立委提名佈局。

黨內人士︰黨沒本錢繼續爭

黨內人士說，大家都有共識，要儘快召開中執會讓提名委員會名單順利通過，「民進黨沒有本錢繼續爭這件事」。

民進黨十六日召開中執會，原訂討論成立不分區立委提名委員會，因人數不足流會，之後傳出，是因立法院長蘇嘉全不滿其侄子、立委蘇震清進入不分區安全名單一事可能有變數，策動部分派系成員缺席會議，與主導不分區立委提名委員會名單草案的黨主席卓榮泰對壘。

黨內紛爭檯面化，蘇震清一度嗆蔡總統、總統府秘書長陳菊、卓榮泰都曾允諾他進入不分區安全名單，若卓違反承諾，他將脫黨參選區域立委。蔡總統在上週指示核心與蘇、卓溝通，並呼籲各派系冷靜；蔡上週四於官邸召集會議時，也與蘇嘉全溝通，之後蘇震清態度軟化，表示尊重黨機制。

蘇震清昨在立院受訪時指出，「相信黨中央自有一套提名機制，該表達的意見我都表達了」；現階段將持續既定輔選行程，相信中執會會以智慧解決不分區名單問題，也相信黨中央會用慎重態度解決。是否參選到底？蘇震清僅回應：「這是後續問題，現在不用談這個。」

卓榮泰在新北市板橋區輔選時表示，目前事情順利發展，共識也將形成，他會在適當時間做出最好的選擇與決定。

媒體詢問有關蘇嘉全妻子洪恆珠擬退黨、堅持參選立委；卓表示，蘇嘉全有機會與時間解決屏東縣兩個選區的問題，希望這兩個選區都能選情單純化，有賴蘇嘉全大力協調，做最後努力。

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