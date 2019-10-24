李來希被抓包造謠！臉書貼這圖砲轟小英 被真相打腫臉

2019-10-24 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕力挺韓國瑜的全國公務人員協會榮譽理事長李來希近期在臉書散佈圖片訊息，內容稱高雄市長韓國瑜近期會見美國在台協會主席（AIT）莫健（James F. Moriarty）時，會談桌擺放國旗，但總統蔡英文在相同場合時卻沒有，照片目前已被網友證實是假消息，網路一片噓聲。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼出李來希臉書上的圖片，當中能見到1張高雄市長韓國瑜與美國在台協會主席莫健會談的照片，2人之間的會談桌上擺設台灣與美國國旗，下方蔡英文會見莫健的照片中，桌上沒有見到國旗，使其他韓粉以此批評總統蔡英文不愛國。

經查，韓粉引用的照片拍攝於2017年12月11日，當時小英在總統府接見莫健，回顧台美關係在2017年度的合作交流與成果，並期盼雙方未來能在區域穩定上持續扮演重要角色，會談現場的左右兩側均擺放2支巨大的國旗。

不少網友得知此事後，紛紛留言指出「總統府的國旗比較正確又大吧！整天唬爛的」、「等含國魚說要在北京最高建築插中華民國國旗的時候再出來講話好嗎」、「韓粉真的很愛造遙」、「這些藍的之前都沒看他們這樣愛這面國旗」、「大家都知道含粉，最會糟踏國旗的」。

李來希臉書全文

「打馬悍將粉絲團」全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法