228公園紮營抗爭被罰 原團籲北市府停止驅離、歧視

2019-10-23 13:04

〔記者楊心慧／台北報導〕原住民團體「原轉小教室」為追求原住民轉型正義，今年2月起在二二八和平紀念公園紮營進行抗爭，卻被台北市政府開罰，甚至遭駐警言語羞辱、謾罵，讓他們備感無奈，呼籲北市府應停止驅離、歧視，台北市長柯文哲也應公開說明市府完整的原住民政策。

公園處表示，尊重民眾使用公園、表達言論的自由，但原住民在228公園長期紮營，已被民眾多次檢舉，像是在公園內亂堆置東西，甚至烹飪食物等，駐警依規定前往勸導改善，被檢舉屢勸不聽，影響到他人使用公園權益，因此才依《台北市公園管理自治條例》開罰，在這過程中雙方言語有衝突，駐警言語不當的部分會要求改善。

「原轉小教室」今在議員黃郁芬的陪同下召開記者會，「原轉小教室」先後在凱達格蘭大道、台大醫院捷運站一號出口、二二八和平紀念公園，並控訴台北市公園處的駐警對他們謾罵驅趕，甚至沒收物品，最後還被開罰單，本月初甚至有警員以肢體碰撞「原轉小教室」抗爭者依斯坦達霍松安那布，讓「原轉小教室」成員巴奈直呼：「我們不是自由民主社會嗎？原來根本就是倒退的，仍存在歧視！」

黃郁芬說，先前要求北市府對保障集合遊行權進行討論，但公園處沒有作為，連基本的尊重都做好，她認為公園不該只能作為遊憩使用，現在是民主開放的時代，應落實人權與公共議題的保障，呼籲北市府檢討公園的使用目的。

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